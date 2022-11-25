. В России сократилось количество IT-преступлений

Вадим Карасев

RT: в России количество IT-преступлений в 2022 году сократилось на 5,6%

В России за период с января по октябрь 2022 год сократилось количество преступлений, которые были совершены с использованием IT-технологий, на 5,6 процента. Об этом пишет RT со ссылкой на данные МВД.

По данным ведомства, за девять месяцев 2022 года было зарегистрировано 429,2 тысячи преступлений, совершенных в сфере компьютерной информации.

Среди регионов с низкими темпами прироста зарегистрированных преступлений в интернете названы Ненецкий АО (-33,8 процента), Чеченская Республика (-32,9 процента), Республика Калмыкия (-31 процент), Оренбургская область (-25,1 процента) и Республика Хакасия (-23,2 процента).

В 2021 году прирост таких преступлений был зафиксирован в Еврейской АО, Новосибирской, Рязанской, Ивановской и Архангельской областях.

Ранее директор центра Solar appScreener компании «Ростелеком-Солар» Даниил Чернов предупредил россиян о частом виде мошенничества в мессенджере Telegram. «Один из способов мошенничества — это рассылка фейковых сайтов по сбору данных пользователей. Так, в начале февраля появились чат-боты, где можно ввести персональные данные военнослужащих и [якобы] узнать, не попали ли они в плен», — отметил эксперт.

