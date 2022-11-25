. В Верховную раду внесли проект постановления с призывом к исключению России из ООН

Проект постановления с призывом признать Россию «государством — спонсором терроризма» и исключить ее из ООН рассмотрят в Верховной раде Украины. Это следует из данных на сайте парламента республики.

Авторами инициативы стала группа парламентариев, включая спикера рады Руслана Стефанчука.

Документ озаглавлен как «Проект постановления о заявлении Верховной рады Украины о признании российского режима террористическим, нелегитимности пребывания Российской Федерации в Организации Объединенных Наций и ее реформировании, ответственности членов российских политических партий, поддерживающих агрессию».

При этом в пояснительной записке к нему говорится о требовании лишить РФ права вето как члена Совбеза ООН.

Между тем в среду, 23 ноября, депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой Россия обозначена как «страна — спонсор терроризма», а также как государство, которое якобы использует террористические методы. Бумага не имеет юридической силы и носит рекомендательный характер.

В ответ на это глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий в комментарии «Парламентской газете» назвал принятый документ дымовой завесой, с помощью которой западные политики хотят реабилитировать военные преступления режима президента Украины Владимира Зеленского.

Вместе с тем официальный представитель МИД России предложила признать Европарламент «спонсором идиотизма».