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В VK поздравят всех матерей

В VK поздравят всех матерейПользователи сервисов VK поздравят своих матерей с праздником

VK запускает активности, приуроченные ко Дню матери 27 ноября — пользователи смогут креативно поздравить своих матерей с праздником в «VK Звонках», вспомнить их советы и поучаствовать в фотомарафоне. Об этом сообщается в пресс-релизе компании, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, на первом этаже ТЦ «Авиапарк» с 25 по 27 ноября посетителей ждет брендированная телефонная будка от VK — с ее помощью можно бесплатно позвонить родителям через «VK Звонки» и сказать теплые слова и пожелания.

В «VK Клипах» юзеров ждет подборка коротких вертикальных роликов «Мамины советы»: в них популярные авторы клипов поделятся жизненными историями, как в детстве считали неважными советы от мам, но, повзрослев, поняли их значимость. «VK Видео» в честь праздника подготовил тематическую подборку фильмов про матерей, а редакция «VK Музыки» составила специальный плейлист.

Соцсеть «Одноклассники» предлагает пользователям принять участие в фотомарафоне #ЧудоМама и наполнить ленту фото с улыбающимися мамами. 30 победителей, выбранные случайным образом, получат онлайн-сертификаты в популярный маркетплейс.

Портал «Дети Mail.ru» провел опрос на тему того, сколько матери тратят времени на быт и детей — и сколько на себя. Психолог Ирина Чеснова прокомментировала результаты, а Наталья Подольская, Оксана Федорова, Ирина Слуцкая и другие звезды рассказали о том, как они находят время на себя даже в плотном графике. Еще одно исследование проведет игровая платформа VK Play: она изучит поведение геймеров и их родителей в играх.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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