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Вдова Станислава Говорухина погибла во время пожара в собственном доме

Вдова Станислава Говорухина погибла во время пожара в собственном доме
Вдова режиссера Станислаава Говорухина, Галина Говорухина жила в коттеджном поселке Крекшино (Новая Москва) по соседству со Львом Лещенко. В пятницу, 25 ноября, СМИ сообщили трагическую новость: вдова Станислава Говорухина Галина погибла при пожаре. МК удалось узнать детали случившегося. По информации издания, 74-летняя жена знаменитого советского режиссера жила в элитном подмосковном поселке Крекшино (Лесное озеро) на улице Садовой. Сигнал о пожаре в доме Говорухиных поступил примерно в 15.15. Загорелась мебель, после чего огонь распространился на площади 100 кв. метров. В коттедже находились пожилая хозяйка и домработница. Помощница успела выбраться из пылающего здания, а Галина надышалась угарным газом и потеряла сознание. К сожалению, спасти ее не удалось.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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