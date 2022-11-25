. Все катсцены в обновленной версии The Witcher 3: Wild Hunt будут рендериться на движке

Вадим Карасев





Разработчики The Witcher 3 продолжаются делиться деталями масштабного обновления ролевой игры, которое выйдет 14 декабря. В рамках переписки с игроками в социальных сетях Филипп Вебер, который является ведущим дизайнером по квестам студии CD Projekt RED, рассказал об одной интересной особенности новой версии «Ведьмака 3», которая касается катсцен.

По его словам, в The Witcher 3 на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC все катсцены в игре будут рендериться на движке самой игры. Ранее некоторые катсцены были пре-рендерены, из-за чего их качество отличалось от качества тех катсцен, котороые рендерятся на движке игры. Пользователь, который задал Веберу вопрос по поводу катсцен, привел указанное ниже видео в качестве примера того, как ранее это выглядело.

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Напомним, ранее разработчики назвали еще один важный момент, связанный с катсценами — их можно будет приостанавливать, чего не было в оригинальной игре. Сам апдейт выйдет 14 декабря 2022 года.