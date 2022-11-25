. Выглядеть на миллион: какую укладку выбрать для празднования новогодней ночи
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Выглядеть на миллион: какую укладку выбрать для празднования новогодней ночи

Выглядеть на миллион: какую укладку выбрать для празднования новогодней ночи

Подготовка к приближающемуся новому году идет активным ходом. Представительницы слабого пола не только в поисках того самого идеального платья, но и задумываются над тем, какую прическу сделать для новогодней ночи. Топ-стилист Максим Рокицкий рассказал о том, что в 2023 году будут модными и стильными простые прически без лишних изысков.

Объемная укладка, начес и локоны, которые от начала до конца набрызганы лаком, уже не в тренде. Праздничная прическа должна быть ненавязчивой. Волосы, которые естественно уложены, будут гармонично сочетаться с праздничным нарядом и вечерним макияжем.

Лучшие укладки для новогодней ночи: какой вариант выбрать

Высокий пучок

Универсальная прическа, которая подойдет на все случаи жизни. Идеальна для любого овала лица.


Для того чтобы сделать высокий пучок, вам понадобятся:

  • расческа (желательно с натуральной щетиной);
  • невидимки и шпильки;
  • резинка для волос (можно выбрать праздничную);
  • лак для фиксации;
  • спрей для блеска волос.

Собираем расчесанные волосы в хвост на макушке. Далее разглаживаем те пряди, которые не вошли в пучок, спреем для блеска волос, чтобы достичь праздничного эффекта. Обматываем аккуратно хвост вокруг резинки и оставшиеся пряди закалываем шпильками и невидимками. В результате одного простого движения у нас получился пучок. Затем слегка фиксируем прическу лаком для волос.

Укладка с ободком

Ободки стали настоящим трендом в уходящем 2022 году. Так почему бы это украшение не использовать в новогоднюю ночь. Гармонично будет смотреться тонкий двойной ободок серебряного цвета.


Для прически вам понадобится:

  • 2 ободка или один двойной;
  • фен с круглой щеткой;
  • мусс для объема волос.

На влажные волосы в прикорневой зоне наносим мусс и при помощи круглого браша сушим феном волосы. Укладка готова, а чтобы сделать ее праздничной надеваем ободок.

Мальвинка

Простая, но стильная прическа будет гармонично смотреться с вечерним коктейльным платьем. В качестве украшения можно выбрать минималистичные заколки.


Для прически вам понадобятся:

  • заколка;
  • лак для волос;
  • плойка или фен.

Накручиваем волосы при помощи фена или плойки. Собираем пряди с передней части лица и на затылке закалываем их при помощи заколки. Чтобы локоны не распадались, сбрызгиваем их лаком.

Хвост-ракушка

Данный вариант укладки отлично подойдет для празднования нового года в компании друзей или ресторане.


Чтобы сделать такую прическу, вам понадобятся:

  • невидимки и резинка для волос;
  • 2 заколки;
  • лак для волос.

Сушим влажные волосы от лица назад. Можно сделать боковой пробор, если вы привыкли с ним ходить. Невидимками на затылке прокалываем волосы и закручиваем их как ракушку только кончиками вниз. Важно учитывать пропорции лица, например, если оно круглое, то лучше добавить визуально объема.

Закрепляем получившуюся ракушку при помощи заколок. Сверху фиксируем прическу лаком для волос.

Хвост с бантами

Такой вариант прически подойдет под романтический образ. Если вы будете праздновать дома с родными, то это идеальный вариант.


Для укладки понадобятся:

  • банты;
  • расческа;
  • 3 резинки для волос;
  • спрей для фиксации волос.

В прикорневой зоне необходимо сделать легкий начес при помощи расчески. Далее собираем волосы в хвост и по длине волос добавляем резинки. Чтобы визуально создать объем, необходимо между резинками слегка распушить волосы. Скрыть их можно при помощи бантов. Что касается цвета резинок, то отталкивайтесь от своего праздничного наряда. Чтобы укладка продержалась долго, фиксируем ее лаком.

# Общество Для женщин
По материалам: rsute

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