. Зеленский требует ввести потолок цен на российскую нефть на уровне $30 за баррель
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Зеленский требует ввести потолок цен на российскую нефть на уровне $30 за баррель

Зеленский требует ввести потолок цен на российскую нефть на уровне $30 за баррель

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что ценовой лимит на российскую нефть в $60-70 станет уступкой Москве, а потому потолок нужно установить на уровне $30 за баррель.

"Снижение цен очень важно. Мы слышим о [предложениях установить предельную цену за баррель на уровне] 60 или 70 долларах. Такие слова звучат больше как уступка [России]. Но я очень благодарен нашим балтийским и польским коллегам за их предложения, вполне разумные, установить этот уровень в 30 долларов за баррель. Эта идея гораздо лучше", - сказал украинский лидер во время онлайн выступления на конференции в Литве.

В прошлом месяце Киев требовал не покупать российскую нефть дороже $20 и даже $10 за бочку. В офисе Зеленского жаловались на то, что введение потолка цен тормозит лоббирование со стороны судоходных организаций Мальты, Греции и Кипра. В качестве уступки этим странам Брюссель даже согласился ослабить антироссийские санкции.


23 ноября постам Евросоюза так и не удалось согласовать общую позицию по введению ограничения цены на российскую нефть. Переговоры могут возобновить в пятницу, 25 ноября, но пауза в них может продлиться и дольше, отмечают эксперты. 

Большинство стран ЕС готовы согласиться с потолком цен на нефть из России в пределах $65-70 за баррель. Польша же требует $30. Греция и Мальта требуют лимита не ниже $70. По словам участников рынка, до сих пор остается неясным, как будет работать механизм потолка цен. Они считают его избыточным, поскольку российская нефть и так продается с сильным дисконтом к стоимости марки Brent - порядка $20-30 с барреля.

В МИД РФ уже подтвердили готовность Москвы отказаться от поставок тем странам, которые решат придерживаться ценового лимита.

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По материалам: uposters.ru

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