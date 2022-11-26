. 20+ новых скриншотов ожидаемого шутера Atomic Heart, в том числе интерфейса

Вадим Карасев





За последние несколько недель появилось много информации об игре Atomic Heart. Уже даже вышел ранний обзор от портала IGN, журналисты которого получили возможность несколько часов поиграть в проект и остались довольны.

Сегодня в сети появилось более 20 новых скриншотов из игры Atomic Heart, на которых можно рассмотреть роботов из игры, знаменитую по первым трейлерам бабушку, оружие, интерфейс и многое другое.

Напомним, релиз Atomic Heart состоится 21 февраля 2023 года — на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Сразу после релиза игра станет частью подписки Game Pass.