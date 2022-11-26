. 20+ новых скриншотов ожидаемого шутера Atomic Heart, в том числе интерфейса
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20+ новых скриншотов ожидаемого шутера Atomic Heart, в том числе интерфейса

20+ новых скриншотов ожидаемого шутера Atomic Heart, в том числе интерфейса


За последние несколько недель появилось много информации об игре Atomic Heart. Уже даже вышел ранний обзор от портала IGN, журналисты которого получили возможность несколько часов поиграть в проект и остались довольны.

Сегодня в сети появилось более 20 новых скриншотов из игры Atomic Heart, на которых можно рассмотреть роботов из игры, знаменитую по первым трейлерам бабушку, оружие, интерфейс и многое другое.





















Напомним, релиз Atomic Heart состоится 21 февраля 2023 года — на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Сразу после релиза игра станет частью подписки Game Pass.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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