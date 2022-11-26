. 20 работ японского художника, который переосмысливает обычные вещи, создавая вокруг них удивительные миниатюры

Настоящий творец умеет видеть необычное в обычном. И сейчас мы вам это докажем. Японский художник Тацуя Танака переосмысливает привычные вещи и создаёт с ними удивительные миниатюры. Кружки, тапочки, клавиатура превращаются в его крошечных мирах в нечто совершенно иное. Он фотографирует и публикует свои работы с 2011 года. Окунитесь и вы в эту удивительную маленькую вселенную.

Художница

Пенная ванна

Снежная пещера

Дорогая музыка

Вдохновение

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Без труда можно догадаться, что эта работа вдохновлена знаменитой картиной Эдварда Мунка «Крик».

Побережье талии

Музыкальный деликатес

Винный бар

Компьютер без спящего режима

Abbey Road

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Вдохновением для этой миниатюры стала обложка двенадцатого альбома группы The Beatles под названием Abbey Road.

Тренировка силы

Умная зимняя рыбалка

Вафельный огород

Платье из ракушек

Время урожая

Доктор Стрэндж и время чая

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Учитывая, что «strange» переводится как «странный», чаепитие выходит действительно странненьким.

Транспорт из траспортира

Человек-бензопила

Медицинский снеговик

Тапочная печь

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А здесь вы можете найти работы художника, который так реалистично изображает предметы, что подвох заметишь не сразу.