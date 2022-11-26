20 работ японского художника, который переосмысливает обычные вещи, создавая вокруг них удивительные миниатюры
Настоящий творец умеет видеть необычное в обычном. И сейчас мы вам это докажем. Японский художник Тацуя Танака переосмысливает привычные вещи и создаёт с ними удивительные миниатюры. Кружки, тапочки, клавиатура превращаются в его крошечных мирах в нечто совершенно иное. Он фотографирует и публикует свои работы с 2011 года. Окунитесь и вы в эту удивительную маленькую вселенную.
Художница
Пенная ванна
Снежная пещера
Дорогая музыка
Вдохновение
Без труда можно догадаться, что эта работа вдохновлена знаменитой картиной Эдварда Мунка «Крик».
Побережье талии
Музыкальный деликатес
Винный бар
Компьютер без спящего режима
Abbey Road
Вдохновением для этой миниатюры стала обложка двенадцатого альбома группы The Beatles под названием Abbey Road.
Тренировка силы
Умная зимняя рыбалка
Вафельный огород
Платье из ракушек
Время урожая
Доктор Стрэндж и время чая
Учитывая, что «strange» переводится как «странный», чаепитие выходит действительно странненьким.
Транспорт из траспортира
Человек-бензопила
Медицинский снеговик
Тапочная печь
А здесь вы можете найти работы художника, который так реалистично изображает предметы, что подвох заметишь не сразу.