. 20 работ японского художника, который переосмысливает обычные вещи, создавая вокруг них удивительные миниатюры
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20 работ японского художника, который переосмысливает обычные вещи, создавая вокруг них удивительные миниатюры

20 работ японского художника, который переосмысливает обычные вещи, создавая вокруг них удивительные миниатюры

Настоящий творец умеет видеть необычное в обычном. И сейчас мы вам это докажем. Японский художник Тацуя Танака переосмысливает привычные вещи и создаёт с ними удивительные миниатюры. Кружки, тапочки, клавиатура превращаются в его крошечных мирах в нечто совершенно иное. Он фотографирует и публикует свои работы с 2011 года. Окунитесь и вы в эту удивительную маленькую вселенную.

Художница

tanaka_tatsuya

Пенная ванна

tanaka_tatsuya

Снежная пещера

tanaka_tatsuya

Дорогая музыка

tanaka_tatsuya

Вдохновение

tanaka_tatsuya

Без труда можно догадаться, что эта работа вдохновлена знаменитой картиной Эдварда Мунка «Крик».

Побережье талии

tanaka_tatsuya

Музыкальный деликатес

tanaka_tatsuya

Винный бар

tanaka_tatsuya

Компьютер без спящего режима

tanaka_tatsuya

Abbey Road

tanaka_tatsuya

Вдохновением для этой миниатюры стала обложка двенадцатого альбома группы The Beatles под названием Abbey Road.

Тренировка силы

tanaka_tatsuya

Умная зимняя рыбалка

tanaka_tatsuya

Вафельный огород

tanaka_tatsuya

Платье из ракушек

tanaka_tatsuya

Время урожая

tanaka_tatsuya

Доктор Стрэндж и время чая

tanaka_tatsuya

Учитывая, что «strange» переводится как «странный», чаепитие выходит действительно странненьким.

Транспорт из траспортира

tanaka_tatsuya

Человек-бензопила

tanaka_tatsuya

Медицинский снеговик

tanaka_tatsuya

Тапочная печь

tanaka_tatsuya

А здесь вы можете найти работы художника, который так реалистично изображает предметы, что подвох заметишь не сразу.

# Интересное
По материалам: twizz

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