. 23-летняя дочь певицы Славы поделилась первыми свадебными кадрами из ЗАГСа на Рублевке

Певица Слава выдала замуж свою старшую дочь Александру Морозову за 25-летнего избранника Андрея. Старшая дочь певицы Славы вышла замуж. Расписались молодые в ЗАГСе «Барвиха Luxury Village».В день свадьбы Александра не стала раскрывать все подробности, лишь сообщила, что наступил очень важный для нее момент. Утром первого дня в статусе замужней дамы она вышла на связь с подписчиками и поделилась праздничными фотографиями.Первым делом она извинилась перед молодым мужем за то, что ему все же «тоже пришлось стать публичным». Саша заметила: для многих ее свадьба стала шоком: «Хотя в последнем интервью и в своих сторис я намекала на эту новость, что мы готовы к созданию семьи».На фотографиях видно, что Александра в пышном белом платье и Андрей светятся от счастья. Поклонники оценили образ невесты в комментариях к посту. А певица Слава почему-то появилась на торжестве в джинсах и фланелевой рубашке в клетку.«Почему мама невесты не нарядная?», «Интересный наряд у мамы невесты», «Как элегантно одета мама жениха… а мама невесты как на рынок вырядилась… или свадьба дочери — это не повод надеть платье?» — пишут пользователи Сети.Конечно, график звезды расписан по минутам. В этот день у артистки даже было выступление, но можно было взять с собой платье или костюм и переодеться хотя бы в туалете «Барвиха Luxury Village». Когда состоится празднование свадьбы — держится в секрете. Возможно, если регистрация брака прошла в узком кругу, то торжество будет с размахом.