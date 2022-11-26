. Актеры, которые сыграли одного и того же персонажа в разном возрасте (15 фото)

Вадим Карасев

В кино мы привыкли видеть практически весь жизненный путь экранного персонажа. Как правило, чаще всего нам демонстрируют только детство героя. А для этого нужно подобрать совсем юного актера, которого вскоре заменит его взрослый коллега по цеху. И очень важно, чтобы зритель поверил, что это не просто два разных актера, а действительно выросший персонаж. Для этого специалистам по кастингу нужно проделать немалую работу и выбрать идеального кандидата. Итак, давайте поглядим на актеров, которые сыграли одного и того же персонажа в разном возрасте.Амели ПуленВ детстве Амели из одноимённого фильма сыграла Флора Гие (это единственная её роль). Роль взрослой девушки исполняет Одри Тоту.Форрест ГампРоль Форреста Гампа в одноимённом фильме играет Том Хэнкс. Юного героя сыграл Майкл Коннер Хэмпфри.КруэллаВ одноимённом фильме Круэллой стала Эмма Стоун, а юную девочку сыграла Типпер Сайферт-Кливлэнд.Ньют СаламандерМагозоолога Ньюта Саламандера в серии фильмов «Фантастические твари и где они обитают» играет Эдди Редмэйн. В школьных воспоминаниях его роль досталась Джошуа Ши. Идеальное попадание.Бет ХармонРоль гениальной шахматистки исполняет Аня Тейлор-Джой. В детстве её сыграла Айла Джонстон.Эван Треборн, «Эффект бабочки»Главного героя фильма «Эффект бабочки» сыграл Эштон Кутчер. Роль персонажа в 7 лет исполнил Логан Лерман.МалефисентаЮная Малефисента из одноимённого фильма в исполнении Изобель Моллой повзрослела, и её роль исполнила Анджелина Джоли.ТорМаленького супергероя-громовержца в фильмах киновселенной Marvel сыграл Дакота Гойо, взрослого — Крис Хемсворт.ЛокиЛоки, сводного брата Тора, в детстве играет Тед Олпресс, взрослого — Том Хиддлстон.Профессор МакгонагаллРоль Минервы Макгонагалл в серии фильмов о Гарри Поттере блестяще сыграла Мэгги Смит. Героиню можно увидеть в «Фантастических тварях и где они обитают» в исполнении Фионы Глэскотт. Это вызвало непонимание со стороны фанатов: ведь во время действия спин-оффа она ещё не родилась.Ричи ТозиерВ фильме «Оно» роль Ричи исполнил Финн Вулфхард. Повзрослевшего героя в «Оно 2» сыграл Билл Хейдер.Беверли МаршЕщё одна героиня фильмов «Оно». В детстве — София Лиллис, взрослая — Джессика Честейн.Рейнира ТаргариенЮную Рейниру в «Доме Дракона» сыграла Милли Олкок, а повзрослевшую — Эмма Д’Арси.Жан Батист ГренуйГлавная роль в фильме «Парфюмер: История одного убийства» досталась Бену Уишоу. Убийцу в детстве сыграл Франк Лефевр.Тоня ХардингЗа роль скандальной фигуристки в фильме «Тоня против всех» Марго Робби была номинирована на ряд премий, в том числе Оскар и Золотой глобус. Роль героини в детстве исполнила Маккенна Грейс.