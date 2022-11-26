. Алла Пугачева вернется в Россию на новогодние праздники
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Алла Пугачева вернется в Россию на новогодние праздники

Алла Пугачева вернется в Россию на новогодние праздники
Певица Алла Пугачева с помпой сбежала с родины. Примадонна в этом году сменила страну проживания. Алла Пугачева в числе первых покинула страну в этом году. Сначала в марте она всей семьей сбежала в Израиль, затем перебралась в Латвию, где провела летние каникулы. Ненадолго заскочив в Москву, Примадонна собрала вещи и документы и снова уехала. А вскоре вскрылось, что она получила израильское гражданство, как и ее девятилетние дети. 
Певицу чаще видят в Тель-Авиве на концертах российских звезд, чем в Сети, и клеймят за предательство родины. В канун Нового года просочилась информация, что все-таки Примадонна планирует возвращение в Москву. Об этом поведал крымский двойник Аллы Борисовны, заслуженный артист полуострова Даниил Калатура сайту News.ru. «У меня есть информация о том, что Алла Борисовна приедет в Москву на новогодние праздники. Не знаю, на сколько дней, но приедет. Она любит Россию. И обвинить ее в отсутствии патриотизма — это самое глупое обвинение, которое может сегодня прозвучать в ее адрес», - считает Калатура.
# Шоу-бизнес Пугачева Алла
По материалам: z-aya

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