. Андрей Макаревич согласился выступить в России за 200 тысяч рублей в минуту
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Андрей Макаревич согласился выступить в России за 200 тысяч рублей в минуту

Андрей Макаревич согласился выступить в России за 200 тысяч рублей в минуту

68-летний лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич* уехал из страны почти сразу после начала спецоперации. Он уже успел заслужить статус иноагента, однако заработать лишние миллионы на родине не против.

По информации СМИ, певец готов принимать заказы из России, хоть и не дешево. 45 минут выступления "Машины времени" обойдется заказчикам в 9 миллионов рублей, то есть 200 тысяч в минуту.


Макаревич готов выступать в России

Правда, цены могут еще и подскочить, если кто-то захочет пригласить группу в праздничные даты. Помимо этого, артисты требуют оплатить им перелет в бизнес-классе, а также предоставить номера в пятизвездочной гостинице на 15 человек. В райдере оговаривается условие, что свой хит "Перекресток семи дорог" группа исполнять не будет.

К слову, Андрей также анонсировал тур по США, однако там денег за выступления просит меньше. На всех группа требует около 6 миллионов рублей за шоу, а корпоратив для заказчиков на западе — всего около 2,5 миллионов.

Кроме того, у Андрея в Москве все еще работает клуб и бар-ресторан, которые исправно приносят доход. В Израиле артист тоже времени зря не теряет и запустил винный бизнес.

У певца в Москве все еще работает клуб и бар-ресторан
Суд отказал Андрею Макаревичу*, пытающемуся оспорить статус иноагента

Сбежав за границу, певец успел дать немало интервью, в которых позволял себе громкие высказывания. В итоге Андрей был признан иноагентом, однако он не считает это решение правомерным и попытался оспорить его через суд

Адвокат Макаревича Александр Передрук сообщил, что попытка успехом не увенчалась и 25 ноября иск был отклонен.

"Можно предположить из возражений Минюста, что причина — распространение информации, в том числе его мнения о СВО. Иностранного финансирования не нашли, но, поскольку он давал интервью иностранным журналистам, это посчитали "иностранным влиянием" — якобы они предоставили ему площадку для распространения мнения", — пояснил юрист.
Сбежав за границу, певец успел дать немало интервью, в которых позволял себе громкие высказывания
* внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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По материалам: uposters.ru

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