. Астролог предсказал, что часть земли будет непригодна для жизни

Предсказатели рассказали, что ждет нас в будущем. Предсказания тарологов и астрологов в последнее время сбываются с невероятной точностью. Причем, они касаются не только политической ситуации, но и глобальных проблем человечества. В студии программы «МАЛАХОВ» собрались ведущие эксперты, которые в один голос утверждают — планету ждут серьезные изменения и все они связаны с климатом, природой и стихией. Так, астролог Светлана Драган допускает, что природные катаклизмы случатся в ближайшие годы — они потребуют от людей перемещения. Это связно и с водной стихией, а также вопросами глобального потепления и похолодания. И Россия может стать той страной, кто примет спасающихся. Драган говорит, что некоторые земли как будто бы станут непригодными для постоянного проживания. И с этим нужно будет что-то делать всему миру. Поддерживает коллегу и таролог Аида Мартиросян. Карты подсказали ей — природные катаклизмы будут связаны с водой, но произойдут они не на территории России, а за ее пределами. И это случится позже — примерно через восемь лет. Точнее был в своих предсказаниях нумерелог Руслан Рашоев. Еще в 2017 году в эфире он сказал, что в феврале 2022 года мир изменится. Теперь он предостерегает весь мир от серьезной опасности. В студии телеканала «Россия 1» также оказалась астролог Вера Хубелашвили. Ее прогнозы пользуются популярностью у политиков и бизнесменов. Недавно она сама смотрела в будущее и узнала, что мир ждут серьезные проблемы. Это связано с вышеуказанными природными катаклизмами — климат уже меняется, это заметно по Москве, считает Вера. «Мы вошли в очень долгосрочную историю человечества, когда землетрясения, экологические проблемы, наводнения и тайфуны будут происходить слишком часто. Экологическая смена уже идет: где-то зашкаливающая жара, где-то невыносимые зимы. Это приведет к огромной миграции человечества, которая случится в ближайшие 20 лет», — резюмировала Вера.