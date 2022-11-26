. Близнецов ждут великие дела, а Стрельцов – финансовый успех: общий гороскоп на декабрь 2022 года для всех знаков

Последний месяц 2022 года принесет много важных астрологических событий, которые окажут различное влияние на представителей разных знаков зодиака. Порой, обусловленное энергетикой разных планет, оно будет прямо противоположным.

Какое влияние окажут планеты на все знаки зодиака

Прямое движение Юпитера в знаке Рыб, которое продлится до 20 декабря, будет способствовать удаче, оптимизму и романтическому настрою. Но ретроградный воинственный Марс внесет свои коррективы склонностью к спорам, отстаиванием своего мнения, проявлением агрессии.

Солнце в Стрельце будет подталкивать людей выйти из зоны комфорта для покорения новых вершин, приключений и совершения важных поступков в своей жизни. Этому же будет способствовать полная Луна, которая появится на небосводе 7 декабря.





Венера, которая 9 декабря перейдет в знак Козерога, принесет легкость в деловые отношения и финансовые дела. Многим посчастливится встретить нужных людей, которые окажут поддержку на жизненном пути и в профессиональной сфере деятельности.

Солнце в Козероге будет способствовать большему прагматизму и проявлению амбиций, а новолуние 23 декабря даст возможность оценить их результат и сформировать стратегию для достижения цели.

Ретроградное движение Меркурия, которое начнется 29 декабря, может существенно повлиять на многих людей и внести хаос в их планы и намерения, поскольку в этот период они становятся рассеянными, забывчивыми, эмоционально подавленными и склонными к депрессии.

На что следует обратить внимание в декабре разным знакам зодиака

Овен

Наиболее благоприятными для Овнов будут первые две недели декабря, но им следует быть предельно сконцентрированными и понапрасну не расходовать свои силы. С середины декабря проявите осторожность в словах и поступках, чтобы не обидеть близкого человека.

Телец





В декабре Тельцов ожидает финансовый успех и переход на более качественный уровень жизни. Но не стоит останавливаться в своем развитии, довольствуясь малыми достижениями — со временем это может привести к обратному результату.

Близнецы

Близнецов в декабре ждут великие дела. У них будет много поездок, деловых встреч, переговоров, участие в новых проектах, которые окажутся весьма результативными. Они будут находиться на пике творческого подъема, но при этом не стоит забывать о своих близких.

Рак

У Раков ожидается удачное завершение года. Они могут расслабиться и спокойно готовиться к праздникам. Все будет складываться отлично, трудности останутся позади, а впереди их ждут новые профессиональные успехи и достижения.

Лев

Львов ожидает напряженный период в первой половине месяца. Чтобы удачно завершить год, им придется искать нестандартные решения в своих профессиональных делах. Постарайтесь прислушаться к совету более опытных коллег, но при этом избегайте манипуляций.

Дева





Начало декабря у Дев может оказаться неудачным. Проблемы в профессиональной сфере, нехватка денег, ссоры с близкими людьми могут привести к перепадам настроения и депрессивному состоянию. Постарайтесь взять себя в руки и не поддаваться негативным эмоциям.

Весы

Декабрь будет динамичным месяцем для Весов, сидеть сложа руки не получится. Много времени придется провести в разъездах, встречах, деловых переговорах. Но встреча нового года пройдет на позитиве. Вы почувствуете, что для вас открылись новые возможности.

Скорпион

Перед Скорпионом в декабре будет стоять непростая задача — провести переоценку ценностей, понять свое истинное предназначение и определить круг людей, с которыми вам по пути. Постарайтесь избавиться от всего лишнего, ненужного, что мешает вам развиваться и двигаться вперед.

Стрелец

В декабре Стрельцов ждет финансовый успех. Особенно благоприятным будет окончание месяца, когда можно подвести итоги года и понять, что они вывели вас на новый профессиональный уровень, отличающийся большими перспективами.

Козерог





В начале месяца Козерогам можно отдыхать и запасаться энергией, которая понадобится вам после 20 декабря. Вы сможете осуществить давно задуманное и войти в новый год на волне творческого и эмоционального подъема.

Водолей

Водолеев можно считать баловнями судьбы, которым декабрь принесет неожиданную удачу. Вы получите то, о чем мечтали. Успехи как в профессиональной, так и в финансовой сферах позволят выйти на новый уровень развития и материального благополучия.

Рыбы

Рыбам нужно постараться завершить все дела до 20 декабря — именно эта дата будет для них определяющей, так как Юпитер до этого времени находится в знаке Рыб. Оставшееся время можно посвятить отдыху и благополучно встретить Новый год.