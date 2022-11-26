. Больше половины немцев перешли на режим жесткой экономии

Вадим Карасев

NielsenIQ: 52% жителей Германии покупают только необходимые продукты из-за роста цен

Более половины жителей Германии стали серьезнее относиться к экономии на фоне стремительного роста цен. Об этом свидетельствуют результаты опроса компании NielsenIQ, передает ТАСС.

В исследовании участвовало свыше 10 тысяч человек. В результате, 52 процента респондентов признались, что теперь покупают только самые необходимые продукты. Также 30 процентов участников отметили, что в целом стали покупать меньше товаров.

Еще около 44 процентов опрошенных заявили, что намерены избегать покупки товаров, «которые забавны и роскошны». Кроме того, 31 процент немцев старается сокращает посещения ресторанов.

Эксперт NielsenIQ Лотар Стайблин отметил, что люди более внимательно сравнивают цены и уделяют больше внимания специальным предложениям, а также переключаются на более дешевые продукты или чаще покупают у дискаунтеров. «В настоящее время поразительно, что все больше и больше людей по-видимому задают себе вопрос, без чего они могут обойтись, а затем действительно делают это», — сказал Стайблин.

Ранее портал Fakt сообщил, что жители Польши, столкнувшись с необходимостью экономить, начали присматриваться к товарам с истекающим сроком годности.