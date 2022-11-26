. Число зафиксированных случаев коронавируса в мире превысило 641 миллион

Вадим Карасев

Университет Джонса Хопкинса: число подтвержденных случаев COVID-19 в мире достигло 641 млн

Число зафиксированных случаев коронавируса в мире превысило отметку в 641 миллион. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, обновляемые на сайте в режиме реального времени.

По данным университета, за все время пандемии в мире от последствий COVID-19 скончались 6 миллионов 629 тысяч 814 человек.

Ранее ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе заявили, что повторное заражение коронавирусом увеличивает риск отказа органов и смерти.