. ЧП: В столице горит крупный торговый центр

В Москве загорелся крупный торговый центр. В Москве загорелся ТЦ «Елоховский пассаж», расположенный на востоке Москвы. На место происшествия приехали пожарные расчеты, которые пытаются ликвидировать открытое горение. По предварительным данным, возгорание случилось на первом этаже здания — в соцсетях активно публикуют снимок горящего киоска, который пытается потушить владелец. Судя по всему, огонь распространился дальше — густой дым виден с улицы. Внутри могут быть заблокированы люди, сейчас службы спасения прорываются внутрь, новости о пострадавших пока не поступали. МЧС отчитались, что тушат пожар, но пока конкретных сроков не называли. Около 15.35 МЧС отчитались о том, что возгорание ликвидировано на площади 20 квадратных метров. Сведений о пострадавших нет, сообщает Telegram-канала «Осторожно: новости».