. Что делать, если промокли ноги. Как быстро согреться
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Что делать, если промокли ноги. Как быстро согреться

Что делать, если промокли ноги. Как быстро согреться

На улице все холоднее, но стабильная морозная погода еще не установилась, потому часто бывают дожди. Лужи иногда очень сложно обойти. Один неосторожный шаг — и ноги совершенно мокрые. Особенно если вы не в резиновых сапогах, а в межсезонной обуви с текстильной поверхностью. Как быть с промокшими ногами, как быстро согреться, чтобы не заболеть?

Как быстро согреть промокшие ноги

Когда межсезонье затянулось, необходимо знать, что делать в случае, если ваши ноги промокли от проливного дождя либо если вы нечаянно вступили в лужу. Не всегда такая неприятность приводит к простудным заболеваниям, но порой ослабленный иммунитет не может справиться с переохлаждением. С помощью простых советов можно минимизировать риски. Что поможет быстро согреться и не заболеть?


Сменная обувь

Если на улице стоит влажная погода и в любой момент может пойти дождь, нужно иметь при себе сменную обувь. Но мало кому хочется таскать повсюду лишнюю пару ботинок, потому стоит запастись хотя бы сменными носками и пакетами. Снимите промокшую пару носков и наденьте сухие. А чтобы мокрая обувь вновь не намочила носки, наденьте поверх них пакеты.

Горячая ванна

Придя домой, первое, что вы должны сделать — это согреть ноги. Можно набрать ванну, но важна каждая минута. Потому, пока она набирается, налейте горячей воды в тазик и отогрейте в нем промокшие ступни.

Массаж ступней

Не будет лишним физически воздействовать на заледеневшие ноги, например, сделав массаж ступней. Это поможет быстрее разогнать кровь по капиллярам. Не забудьте после процедуры надеть теплые носочки.

Горячий чай

Это, пожалуй, самое верное и проверенное средство для согрева организма зимой. Разнообразьте добавки к чаю. Отлично помогает при переохлаждении имбирь.

Отдых

Если вы переохладились, то важно убрать состояние стресса. Поможет это сделать простой отдых под одеялом. Можно зажечь аромасвечу.

# Общество Здоровье
По материалам: rsute

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