. Дана Борисова мечтает отправить мужа на фронт
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Дана Борисова мечтает отправить мужа на фронт

Дана Борисова мечтает отправить мужа на фронт
Ведущая Дана Борисова заявила, что ее бывший муж ни на что не способен. Телеведущая не верит, что ее бывший возлюбленный может быть патриотом или хорошим отцом. Экс-жена бизнесмена Максима Аксенова – Дана Борисова – пожелала бывшему получить повестку из военкомата. Борисова хотела бы посмотреть на экс-мужа с повесткой в руках. Но Дана уверена, что отец ее дочери не способен защищать, ни семью, ни Родину. «Мы живем в соседних домах, но не виделись с марта. Дочь звонит — он кидает трубку. Полина как-то набрала с телефона подружки, он трубку взял, и тут же, когда услышал ее голос, сказал, что он занят, на совещании. Ну, побудь ты уже со своим ребенком! Побудь хотя бы отцом, если не патриотом и не защитником, дай мне возможность оказаться там, где я хочу быть и смогу принести реальную пользу», – призналась Борисова.
«Я была бы счастлива, если бы ему пришла повестка. К сожалению, он не служил, воинской специальности у него нет, даже нет в прошлом обучения на военной кафедре, потому что в свое время родители отправили его учиться в Англию», – заявила телеведущая в беседе с МК.ru. Напомним, ранее Дана Борисова выиграла судебное дело и обязала мужа платить алименты дочери. Вот только Максим Аксенов пропал с радаров.
# Шоу-бизнес Борисова Дана
По материалам: z-aya

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