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День 26 ноября в истории

День 26 ноября в истории

Всемирный день информации.

Установлен в 1994 году по инициативе Международной академии информатизации и Всемирного информациологического парламента.

Тридцать лет назад,  26 ноября 1992 года, состоялся первый Международный форум информатизации, в работе которого приняли участие более 10 тысяч ученых и специалистов из почти 30 стран мира.

Международный день сапожника.

Профессиональный праздник мастеров и ремесленников, занимающихся дизайном, изготовлением и шитьем обуви, а также работников, занятых на данном производстве, и специалистов по ремонту обуви.

История обуви насчитывает не одно тысячелетие. Древние люди мастерили её сами из коры деревьев, шкур зверей и кожи, но уже в средние века её изготовлением занялись профессионалы.

Профессия сапожника была нелёгким трудом, ведь всю обувь — от тапочек до сапог — приходилось шить вручную. Со временем обувная отрасль перешла на промышленные рельсы. Производство стало в большинстве своем автоматизированным, однако труд мастеров по ремонту до сих пор не изжил себя.  Мастер может не только отремонтировать нашу обувь, но и «подарить» ей вторую жизнь.

16 лет назад (2006) в Москве был учрежден благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями «Подари жизнь».

Миссия фонда, учредителями которого стали актрисы Дина Корзун и Чулпан Хаматова: «Мы хотим, чтобы в России любой ребенок или взрослый до 25 лет с онкологическим или тяжелым гематологическим заболеванием мог вовремя получить самую эффективную и современную медицинскую помощь, а также немедицинскую поддержку».

За время работы фонда «Подари жизнь» помощь получили более 70 тысяч детей.

97 лет назад (1925) состоялся первый полёт тяжелого бомбардировщика АНТ-4.

Создателем первого в мире серийного цельнометаллического двухмоторного бомбардировщика был известный советский авиационный конструктор Андрей Туполев. В воздух самолёт поднял летчик-испытатель Апполинарий Томашевский.

Бомбардировщик намного опережал свое время и его характеристики легли в основу не только множества советских самолётов, но и ряда зарубежных.

В 1928 году на заводе в Филях началось серийное производство АНТ-4 и продолжалось до 1932 года. Всего было выпущено более 200 самолетов.

АНТ-4, который стал родоначальником целого семейства самолетов, можно по праву считать «дедушкой» всей советской и российской стратегической и военно-транспортной авиации.

104 года назад (1918) был издан декрет Совета народных комиссаров РСФСР «О признании научных, литературных, музыкальных и художественных произведений государственным достоянием».

Документ предоставлял право Народному Комиссариату просвещения признавать достоянием РСФСР как опубликованные, так  и ещё неопубликованные произведения умерших и живых авторов. За их использование живущим авторам выплачивался гонорар, размер которого устанавливало государство, а выплаты за работы умерших авторов шли в бюджет страны.

Авторы произведений, которые не были достоянием государства, сохраняли все права по распоряжению ими.

Пользуясь предоставленными полномочиями, Наркомпрос РСФСР объявил достоянием государства произведения 47 писателей и 17 композиторов.

111 лет назад (1911) в Ливадийском дворце в присутствии императора Николая II состоялась премьера ленты «Оборона Севастополя».

Картина, снятая режиссерами Василием Гончаровым и Александром Ханжонковым, — первый русский полнометражный фильм.

К работе над кинолентой, по распоряжению Николая II, была привлечена большая группа историков и военных консультантов, которые постарались максимально точно воссоздать реалии обороны Севастополя 1854—1855 годов. В фильме снимались  регулярные подразделения Русской армии и ветераны обороны города.

После премьеры в Ливадии «Оборона Севастополя» была с успехом показана по всей России. Картина демонстрировалась в кинотеатрах под специальное музыкальное сопровождение и звуковые «спецэффекты» (стрельба и пушечные залпы изображались холостыми выстрелами за кулисами).

Создатели фильма были награждены: Ханжонков — орденом Святого Станислава II степени «за исключительно полезную деятельность на почве отечественной кинематографии», Гончаров — золотой медалью с надписью «За усердие».

118 лет назад (1904) в Санкт-Петербурге был открыт Государственный мемориальный музей А. В. Суворова.

Александр Васильевич Суворов стал первым человеком,  в честь которого был специально построен музей.

Здание для музея по проекту архитекторов Александра Гогена и Германа Гримма было возведено на пожертвования военных и простых жителей страны. Главным жертвователем и покровителем строящегося «храма-памятника» стал император Николай II.

26 ноября 1904 года состоялось торжественное открытие Суворовского музея. На церемонии присутствовал император, а также представители тех полков, в которых служил или которыми когда-либо командовал генералиссимус, члены Академии Генерального штаба, а также потомки полководца.

Сегодня в Государственном мемориальном музее А.В. Суворова хранятся свыше 100 тысяч экспонатов. Это — подлинные вещи, оружие и награды полководца, боевые знамена, редкая коллекция портретов русских военных деятелей и солдат, а также вещи, принадлежавшие Павлу I и императрице Марии Федоровне, подарки Николая II, а также богатейшая коллекция икон А.В. Суворова.

128 лет назад (1894) состоялось бракосочетание Николая II с принцессой Гессен-Дармштадтской.

Принцесса Виктория Алиса Елена Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская была четвёртой дочерью великого герцога Гессенского и Рейнского Людвига IV и герцогини Алисы, дочери английской королевы Виктории.

Первая встреча 16-летнего Николая Александровича и юной принцессы Алисы Гессен-Дармштадтской произошла в 1884 году на свадьбе её старшей сестры Елизаветы с великим князем Сергеем Александровичем, дядей цесаревича. Молодой наследник русского престола влюбился в принцессу с первого взгляда.

Когда Николаю исполнился 21 год, он обратился к своим родителям с просьбой благословить его на брак с принцессой Алисой, но получил отказ. Спустя пять лет император Александр III тяжело заболел, и стало ясно, что в скором времени его место займет Николай. Цесаревичу нужно было срочно  жениться. Наследник престола категорически заявил, что выберет себе невесту только по любви, а не по династическим соображениям. Император был вынужден дать благословение на брак с принцессой Гессен-Дармштадтской. В апреле 1894 года молодые объявили о помолвке.

26 ноября 1894 года в Большой церкви Зимнего дворца состоялось венчание Александры (такое имя приняла Алиса после крещения) и Николая II. Церемония прошла вскоре после кончины отца новобрачного, в день рождения его матери, что позволяло некоторые отступления от траура.

Император был одет в гусарскую форму, а его невеста — в платье серебряного цвета с золотой парчовой мантией. Голову Александры Федоровны   украшала роскошная бриллиантовая корона.

Николай II и Александра Федоровна были счастливы много лет, ведь их брак, в отличие от большинства союзов королевских особ, был совершен не по политическим мотивам, а по любви.

210 лет назад (1812) в ходе Отечествен­ной войны 1812 года на реке Березине (ныне Белоруссия) началось сражение между отступавшей из России французской армией и русскими войсками.

В этом сражение войска под руководством Кутузова нанесли окончательное по­ражение отступающей «Великой армии» Наполеона. В результате противостояния, которое окончилось 29 ноября, 80‑тысячное французское войско потеряло убитыми и пленными около 50 тысяч человек. Но, не смотря на серьёзные потери, Наполеону удалось избежать полного разгрома и отступить к Вильно (ныне Вильнюс).

19 лет назад (2003) сверхзвуковой пассажирский авиалайнер «Конкорд» совершил свой последний полёт.

Самолёт был спроектирован совместно французской компанией «Аэроспасьяль» и английской «Бритиш эйркрафт корпорейшн» в 1960-х годах. Свой первый полет «Конкорд» совершил 2 марта 1969 года.

Было построено 20 авиалайнеров, шесть — выполняли испытательные полеты, и по семь самолётов было у авиакомпаний Бритиш Эйруэйз и Эйр Франс.

«Конкорд» пользовались большой популярностью у состоятельных пассажиров, которые совершали трансатлантические перелеты. Развивая скорость до 2440 км/ч, лайнер преодолевал расстояние между Лондоном и Нью-Йорком всего за 3 часа 20 минут, т.е. вдвое быстрее, чем обычный самолет. Билет «туда-обратно» стоил больше 10 тысяч долларов.

С начала эксплуатации в 1976 году услугами «Конкордов» воспользовались более трех миллионов человек.

После авиакатастрофы в июле 2000 года в Париже, когда погибли 113 человек, эксплуатация «Конкордов» была приостановлена.

В начале 2003 года Бритиш Эйруэйз и Эйр Франс из-за спада пассажиропотока, вызванного терактами в США 11 сентября 2001 года, а также ростом затрат на поддержание самолетов, объявили о своем решении полностью прекратить использование авиалайнеров.

26 ноября 2003 года, сверхзвуковой пассажирский самолет «Конкорд» совершил свой последний полёт из Лондона в Бристоль.

54 года назад (1968) была принята Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества.

Принятый на 23-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН документ устанавливает, что срок давности не применяется к военным преступлениям и преступлениям против человечества, независимо от того, были ли они совершены во время войны или в мирное время. Под действие Конвенции подпадают непосредственные исполнители таких преступлений, а также соучастники, подстрекатели и представители государственной власти, допустившие их совершение.

Конвенция вступила в силу 11 ноября 1970 года.

105 лет назад (1917) в Канаде была образована Национальная хоккейная лига (НХЛ).

В эту одну из первых профессиональных хоккейных лиг в мире вошли пять клубов: «Монреаль Канадиенс», «Монреаль Марунз», «Торонто Аренас», «Оттава Сенаторз» и «Квебек Булдогз». Первый сезон НХЛ стартовал 19 декабря 1917 года в Монреале.

В настоящее время в лиге играют 32 команды из 31 города США и Канады, которые ежегодно сражаются за главный трофей НХЛ — Кубок Стэнли.

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По материалам: pnp.ru

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