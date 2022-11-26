. День Иоанна Златоуста 26 ноября 2022 года: 5 интересных фактов из жизни святого

Вадим Карасев

Сегодня церковь отмечает день памяти святителя Иоанна Златоуста. Данный святой почитается во всех христианских конфессиях. Это отличный день для того, чтобы узнать несколько важных фактов о его житие.

В такой день как сегодня полезно узнать о житие святого и полезную информацию об иконе Иоанна Златоуста. Она станет прекрасным подарком родным и близким в этот большой праздник.

О чем молятся святому

Святителю Иоанну принято молится об успехе в учебе. Это полезно делать как самим студентам или школьникам, так и их родителям. В молитвах полезно просить у святого мудрости даровании мудрости и терпения, о честности со стороны окружающих. Это покровитель всех тех, кого ошибочно или нарочно обвинили в том, чего они не делали. Считается, что святой покровительствует адвокатам, поскольку он сам был одно время адвокатом, причем весьма успешным.

Уникальное имя святого

У всех богословов и большинства святых в целом второе имя появляется по месту службы, но Златоуст является исключением. Он один из трех великих богословов православия. Златоустом Иоанна прозвали за ораторские способности и талант к писательству. Причиной стало обучение у одного из лучших преподавателей риторики той эпохи — великого Либания.

Огромная продуктивность святого

Зав всю свою жизнь святой Иоанн написал около девяти сотен сочинений и работ. Многие из них полны мудрости и могут пролить свет на большое число сложных вопросов веры.

Лишение свободы и последние слова Иоанна

Поводом для заключения в тюрьму Иоанна стало то, что он публично обвинил императрицу в антихристианских действиях. Иоанн Златоуст был арестован в день Пасхи, во время ведения службы в храме. Его сначала отправили в Кукуз, но через три года кто-то узнал, что он ведет переписку с паствой, поэтому было решено перевезти его из одного места лишения свободы в другое.

«Спасибо тебе, Господи за всё» или «слава тебе, Господи», — это две версии того, какими были последние слова святителя Иоанна Златоуста перед тем, как он умер на пути в новое место заключения 14 сентября 407 года.

Реликвии святого Иоанна

Части тела великого святого хранятся в двух местах на планете — в храме Христа Спасителя в Москве, а также в монастыре Ватопед на горе Афон.