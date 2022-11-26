. День Иоанна Златоуста 26 ноября 2022 года: 5 интересных фактов из жизни святого
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День Иоанна Златоуста 26 ноября 2022 года: 5 интересных фактов из жизни святого

День Иоанна Златоуста 26 ноября 2022 года: 5 интересных фактов из жизни святого

Сегодня церковь отмечает день памяти святителя Иоанна Златоуста. Данный святой почитается во всех христианских конфессиях. Это отличный день для того, чтобы узнать несколько важных фактов о его житие.


В такой день как сегодня полезно узнать о житие святого и полезную информацию об иконе Иоанна Златоуста. Она станет прекрасным подарком родным и близким в этот большой праздник.

О чем молятся святому

Святителю Иоанну принято молится об успехе в учебе. Это полезно делать как самим студентам или школьникам, так и их родителям. В молитвах полезно просить у святого мудрости даровании мудрости и терпения, о честности со стороны окружающих. Это покровитель всех тех, кого ошибочно или нарочно обвинили в том, чего они не делали. Считается, что святой покровительствует адвокатам, поскольку он сам был одно время адвокатом, причем весьма успешным.

Уникальное имя святого

У всех богословов и большинства святых в целом второе имя появляется по месту службы, но Златоуст является исключением. Он один из трех великих богословов православия. Златоустом Иоанна прозвали за ораторские способности и талант к писательству. Причиной стало обучение у одного из лучших преподавателей риторики той эпохи — великого Либания.


Огромная продуктивность святого

Зав всю свою жизнь святой Иоанн написал около девяти сотен сочинений и работ. Многие из них полны мудрости и могут пролить свет на большое число сложных вопросов веры.

Лишение свободы и последние слова Иоанна

Поводом для заключения в тюрьму Иоанна стало то, что он публично обвинил императрицу в антихристианских действиях. Иоанн Златоуст был арестован в день Пасхи, во время ведения службы в храме. Его сначала отправили в Кукуз, но через три года кто-то узнал, что он ведет переписку с паствой, поэтому было решено перевезти его из одного места лишения свободы в другое.

«Спасибо тебе, Господи за всё» или «слава тебе, Господи», — это две версии того, какими были последние слова святителя Иоанна Златоуста перед тем, как он умер на пути в новое место заключения 14 сентября 407 года.

Реликвии святого Иоанна


Части тела великого святого хранятся в двух местах на планете — в храме Христа Спасителя в Москве, а также в монастыре Ватопед на горе Афон. 

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По материалам: dailyhoro.ru

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