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Денис Матросов рассказал о причине своих разводов

Денис Матросов рассказал о причине своих разводов
Актер Денис Матросов в одном из интервью рассказал о своих неудачах в личной жизни.   Артист пережил болезненные расставания с любимыми женщинами. Людмила Татарова обвиняла актера в рукоприкладстве, а Мария Куликова — в изменах. Артист поразмышлял об отношениях с бывшими. Матросов не считает себя примерным семьянином. «Я не гуру, который может давать советы. К сожалению, все свои браки я не удержал и не защитил семью, как бы я этого ни хотел и что бы для этого ни делал, хоть и замки строил, и посуду мыл. Инициаторами расставания были прекрасные феи-орхидеи, для которых я оказывался не идеальным «прынцем». Значит, надо что-то подправить в консерватории. Но себя очень сложно менять, тем более когда не совсем понимаешь, что именно в тебе не так», — грустит он. Даже сейчас артист не уверен, что может построить счастливые отношения. «Я умею находить грабли в чистом поле и, разминировав эту очень полезную штуку в быту, в жизни всегда получал и получаю ими по лбу. Пора титановую пластину ставить, наверное. Шишек много, а сделанные выводы не принесли своего результата, хотя уже вроде и взрослый дядя», — смеется 49-летний актер.
Денис убежден, что не стоит уговаривать любимую сделать важный шаг, даже если она намерена уйти. «Вся моя жизнь — это жизнь ради семьи, ради любимых женщин и детей. Нет для меня более важных ценностей. Поэтому ради сохранения этой семейной мечты я шел на очень многие удивительные вещи, но это не останавливало милых и очаровательных дам от развода. Одно скажу, я никогда не предавал, а удерживать женщину силой не в моих принципах, хотя отпускаю я очень тяжело», — отмечает звезда. Так, Матросов лишь нацелен на то, чтобы сохранить теплые отношения с наследниками. «Ване 11 лет, а Феде — 6. Провести с ними время, побеситься, поиграть, пособирать лего — это для меня всегда в кайф. Берегите своих близких, дарите им любовь, не жалея себя, сегодня, а не завтра. Не копите обиды, прощайте! В этом году я потерял маму, для меня это очень сильный удар, ушла моя поддержка, человек, который с самого начала верил в меня. Она тяжело болела, хотя год назад, в 80 лет, каталась на велосипеде, на коньках, на лыжах, жила полноценной жизнью и вот сейчас ее нет, а я все думаю, успел ли сказать ей главное», — заключил артист «Теленеделе звезд».
# Шоу-бизнес Матросов Денис
По материалам: z-aya

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