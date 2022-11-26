. Дети Сергея Жукова доводят его жену до слез

Певец Сергей Жуков рассказал, что происходит в его семье. Бывший участник группы «Руки Вверх!» открыл тайны своей семьи в программе Натальи Подольской. Семья бывшего солиста группы «Руки Вверх!» Сергея Жукова, хоть внешне и выглядит идеально, в реальности сталкивается с теми же проблемами, что знакомы любой другой семье. Жуков рассказал об этом в интервью Наталье Подольской и ее программе «Ваша Наташа». К примеру, дети Жукова и Регины Бурд умеют говорить неправду. Их маму это очень ранит, а иногда даже доводит до слез.«Это хуже всего, когда мой родной ребенок мне не доверяет, говорит в лицо неправду. Но мы же не дураки, мы же знаем», — объясняет Жуков. По словам Сергея, обычно ребята сами понимают, что совершили поступок, мучаются от чувства вины и в итоге идут извиняться. «В два часа ночи не спал, ворочался, ходил. Пошел и нарисовал плакат с картинками, пришел, разбудил…» По словам эксперта программы, психолога Марка Бартона, такого рода искренняя реакция Регины дает ребенку увидеть результат своего поступка, понять, что малозначительная с его точки зрения ложь или неосторожная фраза причиняет большую боль его маме.