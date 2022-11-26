. Директор World of Warcraft прокомментировал слухи о версиях игры для Xbox и Playstation
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Директор World of Warcraft прокомментировал слухи о версиях игры для Xbox и Playstation

Директор World of Warcraft прокомментировал слухи о версиях игры для Xbox и Playstation


Первые слухи, что World of Warcraft может выйти на консолях появились еще в 2014 году, когда поклонники проекта обратили внимание на сокращение возможностей в игре с выходом Warlords of Draenor. В последние 2 года эти слухи усилились, некоторые инсайдеры даже утверждали, то анонс World of Warcraft для Xbox состоится на The Game Awards 2021 — в прошлом году, но этого не произошло.

Игра World of Warcraft для Xbox и Playstation все еще не анонсирована, и, похоже, у разработчиков нет таких планов. В интервью, которое провела стримерша Twitch Энни Фуксия, игровой директор World of Warraft Ион Хаззикостас развеял слухи о возможном выходе World of Warcraft на консолях. Сотрудник Blizzard заявил, что игра останется только для PC, и сейчас разработчики не планируют перенести ее на Xbox или Playstation. При этом, вопрос доступности для игроков важен, поэтому разработчики изучают возможность внедрить официальную поддержку контроллера.

Напомним, ранее Фил Спенсер рассказывал о своем видении будущего франшизы World of Warcraft после завершения сделки с Activision Blizzard.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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