. Дочь Любови Успенской показала фигуру после пластической операции
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Дочь Любови Успенской показала фигуру после пластической операции

Дочь Любови Успенской показала фигуру после пластической операции
Дочь королевы шансона Любови Успенской, Татьяна Плаксина продолжает совершенствовать свою внешность. Любовь Успенская всерьез взялась за свою единственную дочь Татьяну Плакcину и намерена сделать из нее звезду. Девушка прошлой зимой перенесла серию пластических операций на лице, чтобы убрать последствия тяжелой травмы челюсти, и заметно похорошела. Однако, как выяснилось, хирурги поработали и над телом наследницы, так что теперь ей есть чем хвастаться. Плаксина впервые опубликовала в соцсети пикантные фото: в кадре она предстала в мерцающем мини-платье на тонких бретельках, едва прикрывающем ее грудь. Снимки были сделаны для обложки нового сингла Татьяны под названием «Чудо» и несколько смутили подписчиков артистки, не ожидавших, что она так сильно преобразится.
«Как изменилась», «Совсем другой человек», «Фигура классная», «Ля какая после пластических операций», — отметили фолловеры. Напомним, Татьяна Плаксина серьезно повредила лицо, когда жила в Латинской Америке. Девушка неудачно упала и сломала челюсть, после чего перенесла немало сложных операций. Успенская всячески поддерживала наследницу: оплатила ей лечение и реабилитацию, но отношения матери и дочери лишь ухудшались. В итоге Татьяна закатила певице скандал и сбежала в США, где живет ее отец, но и в Штатах не нашла покоя. Появились слухи, что Плаксина принимает запрещенные вещества и странно себя ведет. Успенская пыталась достучаться до дочери, но та лишь отпускала в ее адрес оскорбительные замечания. И лишь в прошлом году Плаксина наконец-то образумилась и вернулась в Москву. В столице девушка вновь обратилась к пластическому хирургу и ей заметно изменили лицо – изменили форму скул, носа, увеличили губы.
# Шоу-бизнес Успенская Любовь
По материалам: z-aya

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