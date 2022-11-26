. Дочь Любови Успенской показала фигуру после пластической операции

Дочь королевы шансона Любови Успенской, Татьяна Плаксина продолжает совершенствовать свою внешность. Любовь Успенская всерьез взялась за свою единственную дочь Татьяну Плакcину и намерена сделать из нее звезду. Девушка прошлой зимой перенесла серию пластических операций на лице, чтобы убрать последствия тяжелой травмы челюсти, и заметно похорошела. Однако, как выяснилось, хирурги поработали и над телом наследницы, так что теперь ей есть чем хвастаться. Плаксина впервые опубликовала в соцсети пикантные фото: в кадре она предстала в мерцающем мини-платье на тонких бретельках, едва прикрывающем ее грудь. Снимки были сделаны для обложки нового сингла Татьяны под названием «Чудо» и несколько смутили подписчиков артистки, не ожидавших, что она так сильно преобразится.«Как изменилась», «Совсем другой человек», «Фигура классная», «Ля какая после пластических операций», — отметили фолловеры. Напомним, Татьяна Плаксина серьезно повредила лицо, когда жила в Латинской Америке. Девушка неудачно упала и сломала челюсть, после чего перенесла немало сложных операций. Успенская всячески поддерживала наследницу: оплатила ей лечение и реабилитацию, но отношения матери и дочери лишь ухудшались. В итоге Татьяна закатила певице скандал и сбежала в США, где живет ее отец, но и в Штатах не нашла покоя. Появились слухи, что Плаксина принимает запрещенные вещества и странно себя ведет. Успенская пыталась достучаться до дочери, но та лишь отпускала в ее адрес оскорбительные замечания. И лишь в прошлом году Плаксина наконец-то образумилась и вернулась в Москву. В столице девушка вновь обратилась к пластическому хирургу и ей заметно изменили лицо – изменили форму скул, носа, увеличили губы.