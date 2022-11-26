. Дочка Филиппа Киркорова запела

Дочка певца Филиппа Киркрова, Алла-Виктория удивила всех своим голосом. Отец Филиппа Киркорова в июне отпраздновал 90-летие. Тогда звездный сын устроил для любимого родителя грандиозную вечеринку с множеством гостей. Сейчас певец организовал юбилейный концерт в честь родителя в Кремлевском дворце. Отец поп-короля недавно перенес операцию на сердце. В связи с ухудшением сердечного ритма Бедросу Киркорову поставили кардиостимулятор. Какое-то время мужчина пробыл в больнице, но оперативное вмешательство не стало препятствием для грандиозного празднования юбилея. Звездный родитель собрал полный зал. Он пел на сцене, танцевал с гостями, принимал огромные букеты цветов и поздравления от близких ему людей. Особенно отличилась внучка знаменитости. Алла-Виктория исполнила песню «Прекрасное далеко», сразив наповал и отца, и деда.«Дедушка, поздравляю тебя с юбилеем! Я тебя очень люблю», — сказала после выступления Алла-Виктория, протянув корзину цветов. Расчувствовавшийся именинник сказал, что видит во внучке продолжателя дела Киркорова. Юбиляр был в шоке от исполнения Аллы-Виктории. «Внучка меня приятно удивила. Я не думал, что она так хорошо поет. Я когда услышал ее выступление, подумал: «Это новый Ара Бабаджанян?» И я погрузился в воспоминания молодости, как благодаря Арно Бабаджаняну я, бывший сапожник без музыкального образования, приехал в Советский Союз, поступил сразу на 2-ой курс ГИТИСа и получил, как видите, признания и звания, которыми так горжусь. Надеюсь, и внучка нас будет радовать. Она так похожа на свою бабушку Викторию. И внешне, и характером. Спасибо сыну за таких внуков. У меня сейчас одно желание –здоровья хочется. Ну и конечно, увидеть своих правнуков. Внуков мне достаточно, теперь правнуков буду ждать», — рассказал журналистам Бедрос Киркоров «КП». Артист тоже не остался в стороне и прокомментировал выступление дочери. «Я никаких наставлений не давал, она столько видела…» — заявил король отечественной эстрады. За выступлением наследницы Филипп Бедросович вместе с сыном Мартином с восторгом наблюдал из зрительного зала.