. Дочка певицы Славы тайком вышла замуж
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Дочка певицы Славы тайком вышла замуж

Дочка певицы Славы тайком вышла замуж
Дочь певицы Славы сообщила радостную новость. На днях 23-летняя дочь певица Славы Александра Морозова заинтриговала поклонников. Девушка намекнула, что готовится выйти замуж.  «Самый счастливый день в моей жизни за последние годы. Завтра все расскажу, а вам девчата, пятничного настроения! И если слез, то слез счастья!» — делилась Саша. После этого звездная наследница не выходила на связь, однако люди из окружения ее знаменитой мамы оказались более словоохотливыми. Инсайдер сообщил StarHit, что Морозова вышла замуж.
По словам источника издания, торжество прошло в подмосковном ЗАГСе в Барвихе. На росписи присутствовали только самые близкие люди жениха и невесты. Шумный праздник пара решила провести позже. Имя избранника Саши пока неизвестно. В окружении сообщили лишь то, что он является ее давним возлюбленным.  Напомним, накануне Морозова устроила девичник в подмосковном отеле, который закончился скандалом. После шумной вечеринки с подругами звездной наследнице выставили счет на 84 тысячи рублей за разбитую плазму и причинение другого ущерба помещению.
# Шоу-бизнес Слава, певица
По материалам: z-aya

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