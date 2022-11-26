. Двойной опыт для игроков в Insurgency: Sandstorm в ближайшие дни, скоро игра выходит в Game Pass

Вадим Карасев





Авторы тактического шутера Insurgency: Sandstorm сообщили о проведении на этих выходных дней двойного опыта. Игроки имеют возможность с 25 по 28 ноября быстрее набрать опыт в Insurgency: Sandstorm — в эти дни его будут начислять в 2 раза больше, чем обычно.

Стоит сказать, что на днях игра Insurgency: Sandstorm получила новое бесплатное обновление с контентом. Вышел апдейт под названием Operation: Livewire, который добавил режим Defusal, два вида оружия (М60 и РПК) и несколько комплектов снаряжения.

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Игра Insurgency: Sandstorm присоединится к подписке Game Pass уже в начале следующей недели — 29 ноября, но только на Xbox.