. Екатерина Шадрина спешит вернуться из больницы к Тиграну Салибекову
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Екатерина Шадрина спешит вернуться из больницы к Тиграну Салибекову

Екатерина Шадрина спешит вернуться из больницы к Тиграну Салибекову
Избранница Тиграна Салибекова после удаления аппендицита не решает долго оставаться в больнице и, не смотря на боль, торопится вернуться на Поляну. Не так давно Екатерину Шадрину срочно госпитализировали из-за воспаления аппендикса. Однако всё прошло хорошо и сейчас участница Дом-2 торопится вернуться на проект. Несмотря на недавно прошедшую операцию и всё ещё периодически вспыхивающую боль, девушка Тиграна Салибекова против длительного нахождения в пределах больницы. Об этом она сообщила ы социальных сетях. Неужели боится оставлять парня одного?

Впрочем, этому есть обоснование. Если верить последним новостям с поляны, то одна из новеньких участниц продолжает всеми силами добиваться внимания Тиграна. И сейчас она тоже нагло пользуется моментом и отсутствием Кати. Шадриной приходится переживать и нервничать, поддержки и сочувствия она вряд ли дождётся. Судя по всему, Тиграну Салибекову, который банально остался без пригляда, она не слишком доверяет. Неужели Катя в самом деле готова поставить на кон собственное здоровье ради мужчины и участия в телешоу? Что это: зависимость или холодный расчёт?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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