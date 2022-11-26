. Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года

Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года

Вот и подошла к концу осень. На этой неделе ноябрь уступит место декабрю. Астрологи рассказали, какими событиями это будет сопровождаться и как каждому из Знаков Зодиака сделать эту неделю более продуктивной.


На этой неделе будет два очень благоприятных дня. Первый — 29 ноября, день оппозиции Меркурия к Марсу. Второй — 1 декабря, тот же самый аспект, но уже Венеры к Марсу. Это будут дни большой удачи и новых возможностей во всех сферах жизни. В другие дни для повышения удачи старайтесь пользоваться специальными заговорами, а также продолжайте верить в себя. Во вторник и четверг не сидите без дела. Используйте силу планет для решения накопившихся проблем и задач.

Овен

Овнам в этот период удастся обрести счастье и поменять свою жизнь к лучшему. Им необходимо как можно быстрее определиться с дальнейшими целями и задачами, чтобы не дрейфовать впустую и не тратить зря свое драгоценное время. Овны на этой неделе будут крайне сильными, особенно в указанные дни силы 29 и 1 числа. Поменять к лучшему свое мышление им поможет следование восьми принципам дзен. Также полезно прислушиваться к советам окружающих людей и знакомиться с новыми личностями. Возможно, в жизни Овнов появится новый наставник, друг.

Телец

У Тельцов за последние недели, возможно, накопилось много недоброжелателей или людей, которые просто их недолюбливают. В любом случае. Это лишний источник негатива, но его всегда можно научиться блокировать — например, при помощи советов, про которые мы рассказывали ранее. Это будет время, когда можно смело отправляться в дальнюю дорогу, особенно во вторник. Также на этой неделе можно совершать важные покупки и проводить деловые переговоры. При желании можно продолжить действовать в привычном ритме, если, конечно, это не навредит делам.


Близнецы

У Близнецов могут появиться настоящие враги, которые при необходимости готовы будут потратить кучу средств, сил и времени на то, чтобы насолить представителям данного Знака. Как говорили в одном фильме, ненавистники делятся на два типа: на недалеких людей и на тех, кто нам завидует. К сожалению, в окружении Близнецов может быть много и тех, и других, но есть единая стратегия, которая поможет с ними справиться. Речь идет не о войне, а о работе над собой. Если Близнецам удастся очистить свою карму добрыми поступками, есть вероятность того, что враги остынут и остановят преследование.

Рак

Ракам пришло время избавиться от привычек, которые заставляют жить вчерашним днем. Также необходимо просто как можно реже думать о прошлом. В период с 28 ноября по 4 декабря очень важно фокусироваться на будущем и думать о хорошем. Оптимистичные и уверенные в себе Раки смогут без труда свернуть горы там, где еще вчера вы бы смирились с поражением и стали пятиться назад. Эта неделя будет глотком свежего воздуха и источником возможностей. К счастью, Вселенная и звезды не станут играть в кошки-мышки, а покажут ракам дорогу к успеху, воздействуя на их интуицию.

Лев

Львам, возможно, придется нелегко на стыке осени и зимы, но это не значит, что они потерпят поражение в любви, делах и финансовой сфере. Наоборот, трудности откроют им глаза и научат их быть смелее в будущем. Самое главное сейчас — следовать правилам сохранения внутренней энергии, чтобы не утратить удачу и уверенность в себе в это динамичное время. Еще астрологи настоятельно советуют Львам быть экономнее. Вот только экономить нужно не деньги, а свое личное время, которое важно пускать на правильные дела и на те проекты, которые давно откладывались в дальний ящик.


Дева

Девам стоит немного приостановиться, нажав на тормоз. Эту неделю лучше сделать неспешной, а также посвятить себя чтению, просмотру интересных фильмов, в том числе и документальных. Можно и даже нужно стремиться к получению знаний и опыта, к повышению мудрости. В последнем им помогут семь правил, которые обязан знать каждый, кто хочет достичь просветления и обрести смысл жизни. Сейчас ни в коем случае нельзя становиться инициаторами открытия любовных треугольников. Это очень плохо скажется на карме.

Весы

Самая большая ошибка Весов в этот период времени — ложь. Не стоит врать ради выгоды, но во спасение можно утаить правду. Главное, чтобы это никого не обидело. Вселенная обязательно заметить доброту и честность Весов, даровав им новые возможности. В попытках заработать денег полезными станут техники исполнения желаний. В вопросах, связанных с любовью, стоит полагаться лишь на себя, не обращая никакого внимания на советы, исходящие от окружающих. Людей-советчиков стоит поблагодарить за попытки помочь, но лучше пока что думать своей головой.

Скорпион

Скорпионам следует помнить о том, что только они сами могут изменить свою жизнь. Никто и ничто не может сделать это по взмаху волшебной палочки. Тем не менее, некоторые полезные хитрости все же есть. Например, можно ознакомиться с тремя психологическими техниками, которые помогут привлечь желаемое в свою жизнь. Вообще, данная неделя с 28 ноября по 4 декабря прекрасно подходит для обучения и попыток попробовать что-то новое. Первостепенная задача для Скорпионов, находящихся в поисках счастья — избавиться навсегда от иллюзий.

Стрелец

Стрельцам, которые потерялись в жизни и не могут найти путь к счастью, Вселенная и звезды помогут это изменить. Чтобы ускорить данный процесс, можно также обратиться за помощью к нумерологии. Не лишним будет прислушиваться к собственной интуиции. Это удивительное время, в которое Стрельцы могут добиться желаемого и поставить перед собой новые цели, обретя мотивацию. В общении с людьми им стоит проявлять больше тактичности, кем бы не был их собеседник. Агрессия и грубость могут стать причиной появления новых врагов.

Козерог


На этой неделе Козерогам можно попробовать усилить свой гороскоп, дабы в будущем их ждало больше приятных событий и возможностей. Самое главное сейчас — не угодить в ловушку чужого влияния. Нельзя слушать советы малознакомых людей, так как в их словах может не содержаться истины. Вместо этого лучше обратиться за помощью к собственному опыту. На этой неделе астрологи не советуют Козерогам утопать в мыслях о прошлом и не погружаться в самоанализ. В противном случае их настроение может резко упасть, а с ним уйдет и удача.

Водолей

Удача на этой неделе для Водолеев станет неуловимой — она будет то приходить, то уходить. Чтобы стабилизировать обстановку, Водолеям нужно почаще пользоваться сильными заговорами, которые привлекут фортуну. Астрологи настоятельно советуют представителям данного Знака не впадать в крайности. Не стоит слишком много работать или слишком много отдыхать. Все должно быть в балансе. Например, в балансе стоит держать и общение с людьми. Важно поддерживать контакт с родными, а вот с незнакомцами лучше пока временно не иметь ничего общего.

Рыбы

Несмотря на довольно хорошее настроение ночных светил во вторник и четверг, в другие дни Рыб может ожидать не успех, а разочарования. В связи с этим астрологи советуют Рыбам на этой неделе стоит избегать вещей, которые приводят к черной полосе. Хорошая новость заключается в том, что ворох дурных мыслей, образованный в недавнем прошлом, скорее всего, исчезнет. Представители данного Знака смогут взглянуть на мир иначе. Чтобы судьба оставалась к ним благосклонной, нужно опасаться спешки, проявления агрессии и расточительства.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Нумеролог рассказала, как вычислить возраст души и узнать свое предназначение в этой жизни
Нумеролог рассказала, как вычислить возраст души и узнать свое
Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года
Екатерина Шадрина спешит вернуться из больницы к Тиграну Салибекову
Екатерина Шадрина спешит вернуться из больницы к Тиграну Салибекову
Серьезные разговорчики с попугаем
Серьезные разговорчики с попугаем
Любовницу Тимати просят фотографироваться одетой
Любовницу Тимати просят фотографироваться одетой
Настя Ивлеева держит в напряжении своих мужчин
Настя Ивлеева держит в напряжении своих мужчин
Продавщица круглосуточного магазина в деревне Сафоново отбилась от грабителя веником
Продавщица круглосуточного магазина в деревне Сафоново отбилась от
Екатерина Горина отказалась от романтических отношений
Екатерина Горина отказалась от романтических отношений
Юлия Высоцкая удивила новым образом
Юлия Высоцкая удивила новым образом
Дети Сергея Жукова сами зарабатывают себе карманные деньги
Дети Сергея Жукова сами зарабатывают себе карманные деньги
Россиянин зарезал трех человек из-за пьяной ссоры
Россиянин зарезал трех человек из-за пьяной ссоры
Депутаты новой волны возрождают наставничество в России
Депутаты новой волны возрождают наставничество в России

Топ на сегодня

Регина Тодоренко рассказала, как снималась в постельной сцене во время беременности: "Абстрагироваться было крайне сложно"
Регина Тодоренко рассказала, как снималась в постельной сцене во
Кайя Гербер и лидер группы Måneskin были замечены целующимися в ночном клубе
Кайя Гербер и лидер группы Måneskin были замечены целующимися в
На Украине оценили затраты на восстановление поврежденной энергосистемы
На Украине оценили затраты на восстановление поврежденной
22-летняя студентка Екатерина выиграла в лотерею 56 миллионов рублей (2 фото)
22-летняя студентка Екатерина выиграла в лотерею 56 миллионов рублей
Страны ЕС исключат российский газ из совместных закупок
Страны ЕС исключат российский газ из совместных закупок

Еще по теме

Гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на неделю с 25 сентября по 1 октября 2017 года для всех знаков Зодиака
Женский гороскоп на неделю с 29 ноября по 5 декабря 2021 года