. Гороскоп на неделю с 28 ноября по 4 декабря 2022 года

Вадим Карасев

Вот и подошла к концу осень. На этой неделе ноябрь уступит место декабрю. Астрологи рассказали, какими событиями это будет сопровождаться и как каждому из Знаков Зодиака сделать эту неделю более продуктивной.

На этой неделе будет два очень благоприятных дня. Первый — 29 ноября, день оппозиции Меркурия к Марсу. Второй — 1 декабря, тот же самый аспект, но уже Венеры к Марсу. Это будут дни большой удачи и новых возможностей во всех сферах жизни. В другие дни для повышения удачи старайтесь пользоваться специальными заговорами, а также продолжайте верить в себя. Во вторник и четверг не сидите без дела. Используйте силу планет для решения накопившихся проблем и задач.

Овен

Овнам в этот период удастся обрести счастье и поменять свою жизнь к лучшему. Им необходимо как можно быстрее определиться с дальнейшими целями и задачами, чтобы не дрейфовать впустую и не тратить зря свое драгоценное время. Овны на этой неделе будут крайне сильными, особенно в указанные дни силы 29 и 1 числа. Поменять к лучшему свое мышление им поможет следование восьми принципам дзен. Также полезно прислушиваться к советам окружающих людей и знакомиться с новыми личностями. Возможно, в жизни Овнов появится новый наставник, друг.

Телец

У Тельцов за последние недели, возможно, накопилось много недоброжелателей или людей, которые просто их недолюбливают. В любом случае. Это лишний источник негатива, но его всегда можно научиться блокировать — например, при помощи советов, про которые мы рассказывали ранее. Это будет время, когда можно смело отправляться в дальнюю дорогу, особенно во вторник. Также на этой неделе можно совершать важные покупки и проводить деловые переговоры. При желании можно продолжить действовать в привычном ритме, если, конечно, это не навредит делам.

Близнецы

У Близнецов могут появиться настоящие враги, которые при необходимости готовы будут потратить кучу средств, сил и времени на то, чтобы насолить представителям данного Знака. Как говорили в одном фильме, ненавистники делятся на два типа: на недалеких людей и на тех, кто нам завидует. К сожалению, в окружении Близнецов может быть много и тех, и других, но есть единая стратегия, которая поможет с ними справиться. Речь идет не о войне, а о работе над собой. Если Близнецам удастся очистить свою карму добрыми поступками, есть вероятность того, что враги остынут и остановят преследование.

Рак

Ракам пришло время избавиться от привычек, которые заставляют жить вчерашним днем. Также необходимо просто как можно реже думать о прошлом. В период с 28 ноября по 4 декабря очень важно фокусироваться на будущем и думать о хорошем. Оптимистичные и уверенные в себе Раки смогут без труда свернуть горы там, где еще вчера вы бы смирились с поражением и стали пятиться назад. Эта неделя будет глотком свежего воздуха и источником возможностей. К счастью, Вселенная и звезды не станут играть в кошки-мышки, а покажут ракам дорогу к успеху, воздействуя на их интуицию.

Лев

Львам, возможно, придется нелегко на стыке осени и зимы, но это не значит, что они потерпят поражение в любви, делах и финансовой сфере. Наоборот, трудности откроют им глаза и научат их быть смелее в будущем. Самое главное сейчас — следовать правилам сохранения внутренней энергии, чтобы не утратить удачу и уверенность в себе в это динамичное время. Еще астрологи настоятельно советуют Львам быть экономнее. Вот только экономить нужно не деньги, а свое личное время, которое важно пускать на правильные дела и на те проекты, которые давно откладывались в дальний ящик.

Дева

Девам стоит немного приостановиться, нажав на тормоз. Эту неделю лучше сделать неспешной, а также посвятить себя чтению, просмотру интересных фильмов, в том числе и документальных. Можно и даже нужно стремиться к получению знаний и опыта, к повышению мудрости. В последнем им помогут семь правил, которые обязан знать каждый, кто хочет достичь просветления и обрести смысл жизни. Сейчас ни в коем случае нельзя становиться инициаторами открытия любовных треугольников. Это очень плохо скажется на карме.

Весы

Самая большая ошибка Весов в этот период времени — ложь. Не стоит врать ради выгоды, но во спасение можно утаить правду. Главное, чтобы это никого не обидело. Вселенная обязательно заметить доброту и честность Весов, даровав им новые возможности. В попытках заработать денег полезными станут техники исполнения желаний. В вопросах, связанных с любовью, стоит полагаться лишь на себя, не обращая никакого внимания на советы, исходящие от окружающих. Людей-советчиков стоит поблагодарить за попытки помочь, но лучше пока что думать своей головой.

Скорпион

Скорпионам следует помнить о том, что только они сами могут изменить свою жизнь. Никто и ничто не может сделать это по взмаху волшебной палочки. Тем не менее, некоторые полезные хитрости все же есть. Например, можно ознакомиться с тремя психологическими техниками, которые помогут привлечь желаемое в свою жизнь. Вообще, данная неделя с 28 ноября по 4 декабря прекрасно подходит для обучения и попыток попробовать что-то новое. Первостепенная задача для Скорпионов, находящихся в поисках счастья — избавиться навсегда от иллюзий.

Стрелец

Стрельцам, которые потерялись в жизни и не могут найти путь к счастью, Вселенная и звезды помогут это изменить. Чтобы ускорить данный процесс, можно также обратиться за помощью к нумерологии. Не лишним будет прислушиваться к собственной интуиции. Это удивительное время, в которое Стрельцы могут добиться желаемого и поставить перед собой новые цели, обретя мотивацию. В общении с людьми им стоит проявлять больше тактичности, кем бы не был их собеседник. Агрессия и грубость могут стать причиной появления новых врагов.

Козерог

На этой неделе Козерогам можно попробовать усилить свой гороскоп, дабы в будущем их ждало больше приятных событий и возможностей. Самое главное сейчас — не угодить в ловушку чужого влияния. Нельзя слушать советы малознакомых людей, так как в их словах может не содержаться истины. Вместо этого лучше обратиться за помощью к собственному опыту. На этой неделе астрологи не советуют Козерогам утопать в мыслях о прошлом и не погружаться в самоанализ. В противном случае их настроение может резко упасть, а с ним уйдет и удача.

Водолей

Удача на этой неделе для Водолеев станет неуловимой — она будет то приходить, то уходить. Чтобы стабилизировать обстановку, Водолеям нужно почаще пользоваться сильными заговорами, которые привлекут фортуну. Астрологи настоятельно советуют представителям данного Знака не впадать в крайности. Не стоит слишком много работать или слишком много отдыхать. Все должно быть в балансе. Например, в балансе стоит держать и общение с людьми. Важно поддерживать контакт с родными, а вот с незнакомцами лучше пока временно не иметь ничего общего.

Рыбы

Несмотря на довольно хорошее настроение ночных светил во вторник и четверг, в другие дни Рыб может ожидать не успех, а разочарования. В связи с этим астрологи советуют Рыбам на этой неделе стоит избегать вещей, которые приводят к черной полосе. Хорошая новость заключается в том, что ворох дурных мыслей, образованный в недавнем прошлом, скорее всего, исчезнет. Представители данного Знака смогут взглянуть на мир иначе. Чтобы судьба оставалась к ним благосклонной, нужно опасаться спешки, проявления агрессии и расточительства.