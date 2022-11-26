Художница представила, как бы выглядели принцессы Диснея, прими они участие в показе мод
Попасть на показ мод — мечта многих девушек. И сегодня мы решили её исполнить, показав вам работы одной талантливой художницы под ником luztapiaart. Девушка так вдохновилась безумными нарядами участников модных показов, что туда же решила отправить и диснеевских принцесс. Но прежде, чем это сделать, художница приготовила для них несколько дизайнерских платьев собственной фантазии. Теперь героини мультфильмов в шикарных модных образах готовы покорять сердца не только принцев, но и ваши. Включайте свет софитов, идут звёзды красной дорожки!
Эльза
Свою коллекцию принцесс, собирающихся посетить Met Gala, художница начала ещё в декабре 2021 года, а наброски для некоторых из них были подготовлены и того раньше. Но финальную работу девушка выпустила только в этом году, и это была прекрасная Эльза.
Аврора
Стиль luztapiaart так же слегка поменялся со временем, и на последних работах можно заметить, что автор прорисовал выражение глаз принцесс более детально. Это сделало юных красавиц ещё прелестнее, чем они были раньше!
Покахонтас
Рапунцель
Принцесса Анна
Белоснежка
Золушка
Мулан
Художница luztapiaart решила, что прогуливаться модельной походкой по подиуму Мулан будет всё-таки комфортнее в своём стиле. Поэтому девушка решила приодеть эту принцессу в широкие брюки и топ, оставив идеи платьев для других героинь.
Мерида
Моана
Жасмин
Белль
Иногда показ мод превращается в настоящий конкурс под названием «Самый причудливый прикид». Хорошо, что героини нашего поста не принимают в нём участие. А вот тут, например, вы можете взглянуть на 19 безумных нарядов с модных показов, которые покажут вам, что такое настоящие тренды.
Тиана
Ариэль
Здесь вы можете полюбоваться работами испанского художника, который превратил добреньких диснеевских принцесс в коварных злодеек.