. Художница представила, как бы выглядели принцессы Диснея, прими они участие в показе мод

Попасть на показ мод — мечта многих девушек. И сегодня мы решили её исполнить, показав вам работы одной талантливой художницы под ником luztapiaart. Девушка так вдохновилась безумными нарядами участников модных показов, что туда же решила отправить и диснеевских принцесс. Но прежде, чем это сделать, художница приготовила для них несколько дизайнерских платьев собственной фантазии. Теперь героини мультфильмов в шикарных модных образах готовы покорять сердца не только принцев, но и ваши. Включайте свет софитов, идут звёзды красной дорожки!

Эльза

luztapiaart

Свою коллекцию принцесс, собирающихся посетить Met Gala, художница начала ещё в декабре 2021 года, а наброски для некоторых из них были подготовлены и того раньше. Но финальную работу девушка выпустила только в этом году, и это была прекрасная Эльза.

Аврора

luztapiaart

Стиль luztapiaart так же слегка поменялся со временем, и на последних работах можно заметить, что автор прорисовал выражение глаз принцесс более детально. Это сделало юных красавиц ещё прелестнее, чем они были раньше!

Покахонтас

Рапунцель

Принцесса Анна

Белоснежка

Золушка

Мулан

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Художница luztapiaart решила, что прогуливаться модельной походкой по подиуму Мулан будет всё-таки комфортнее в своём стиле. Поэтому девушка решила приодеть эту принцессу в широкие брюки и топ, оставив идеи платьев для других героинь.

Мерида

Моана

Жасмин

Белль

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Иногда показ мод превращается в настоящий конкурс под названием «Самый причудливый прикид». Хорошо, что героини нашего поста не принимают в нём участие. А вот тут, например, вы можете взглянуть на 19 безумных нарядов с модных показов, которые покажут вам, что такое настоящие тренды.

Тиана

Ариэль

luztapiaartluztapiaart

Здесь вы можете полюбоваться работами испанского художника, который превратил добреньких диснеевских принцесс в коварных злодеек.