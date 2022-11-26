. Экс-замглавы МЧС предрек крах энергосистемы Украины

Вадим Карасев

Экс-замглавы МЧС РФ Фалеев допустил крах энергосистемы Украины из-за ракетных ударов

Бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства в области науки и техники Михаил Фалеев допустил, что энергетическая система Украины может испытать крах при одном условии. Его слова приводит РИА Новости.

По словам Фалеева, украинская энергосистема давно не совершенствовалась, поэтому он допустил ее каскадное обрушение из-за ракетных ударов. По его мнению, следствием этим процессов может стать «полный паралич в системе военного управления».

Экс-главы российского МЧС добавил, что энергосистему Украины строили в советское время, чем объясняется ее региональная закольцованность, ремонтопригодность и универсальные агрегатные элементы. «Это положительные факторы с точки зрения устойчивости работы этой системы», — заключил он.

25 ноября на Украине сообщили о восстановлении целостности энергосистемы. С таким заявлением выступил глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.