. Юлия Пересильд откапала себе богатого жениха
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Юлия Пересильд откапала себе богатого жениха

Юлия Пересильд откапала себе богатого жениха
Стало известно, сколько зарабатывает возлюбленный актрисы Юлии Пересильд. На днях артистка появилась на светском мероприятии в обнимку с актером Михаилом Тройником, дав тем самым понять, что теперь не одинока. Чем известен артист и насколько успешен в кино? Тройнику 34 года, за его плечами более 50 киноработ. Самые известные — «Чики», «Иванько», «Метод». С Юлией Михаил работал над нашумевшей картиной «Вызов» режиссера Клима Шипенко. По мнению поклонников Пересильд, именно этот проект свел актеров. «В процессе было много физической нагрузки, каскадерской работы. Юлия бросается в работу с головой, мотивирует. С ней не страшно в космос полететь, это правда. К Климу я не раз ходил на пробы, но до этого не удавалось вместе поработать. На площадке было непросто, но все происходило по любви. Клим большой профессионал. У меня было немного съемочных дней, но они были по-настоящему крутыми и запоминающимися», — рассказывал он месяца три назад. 
По сообщению источника, Михаил Тройник не был женат, у него нет детей, да и о громких романах с его участием ничего неизвестно. Во время учебы в Школе-студии МХАТ будущий актер жил в общежитии, когда дела с деньгами пошли в гору, переехал в собственную столичную квартиру. Сегодня Михаил считается подающим большие надежды артистом — его гонорар за съемочный день составляет 100-200 тысяч рублей, сообщает «КП». «Сейчас в моей жизни такой период, что я пробую разное — не смею выбирать между кино и театром. В кино есть возможность очень тонкой игры, «плетения паутинки». На экране заметен каждый взгляд, микрожест, — все это играет огромное значение. В кино ты часто меняешь локации, оказываешься в новой команде, общаешься с разными людьми, постоянно проживаешь новый опыт. И все так натурально, близко к реальности, что ты будто бы каждый раз проживаешь новую жизнь. Кино — всегда путешествие, театр — это энергия, ураган, но в театре больше условностей», — откровенничал Тройник с журналистами недавно.  Что касается Пересильд, то у нее были отношения с режиссером Алексеем Учителем. От него актриса родила двух дочерей Анну и Марию. Познакомила ли звездная блондинка наследниц с новым мужчиной — история пока умалчивает.
# Шоу-бизнес Пересильд Юлия
По материалам: z-aya

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