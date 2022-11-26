. Какие дни декабря 2022 года считаются опасными

Последний месяц 2022 года будет богат различными астрологическими событиями. В течение этого месяца человечеству придется пережить несколько опасных дней, в которые велика вероятность столкнуться с непредвиденными проблемами. В это время следует проявлять особую осторожность, по возможности провести их в уединении и отдыхе, не планируя на это время никаких важных дел.

6 декабря

Это тринадцатый лунный день, который заканчивается переходом Меркурия в знак Козерога. Меркурию некомфортно пребывание в земном знаке, что сопровождается искажением его энергетических потоков и их негативным воздействием на людей.





Люди, подверженные влиянию беспокойного этой планеты, становятся раздражительными, скрытными, теряют продуктивность в работе. Поэтому в этот день нужно стараться не браться ни за какие важные дела, не начинать новые проекты, не вести деловые переговоры — они будут неэффективными и могут принести разочарование.

Остерегайтесь сплетен, провокаций, не делайте никаких выводов по полученной в этот день информации — она может быть воспринята искаженно или предвзято.

10 декабря

Меркурий в настоящее время находится достаточно близко от второй планеты Солнечной системы — Венеры, поэтому спустя четыре дня она также войдет в знак Козерога. Венера тоже чувствует себя достаточно плохо, находясь в земном знаке, и оказывает негативное влияние на людей.

Это планета любви, поэтому ее действие в большей степени распространяется на отношения между людьми. Это может проявляться в эгоизме, жадности, нервозности, внешней холодности и сухости при общении. Хотя за этим нередко кроются кипящие в душе страсти, скованные льдами приличий и хороших манер.

При некоторых обстоятельствах эта дисгармония может приводить к эмоциональным взрывам, поэтому в этот день желательно ограничить общение даже между близкими людьми.

21 декабря

Это день зимнего солнцестояния, во время которого Солнце переходит в знак Козерога, а убывающая Луна — в знак Стрельца. Энергия Козерога, опять же, связана с приземленными эмоциями. Поэтому очень важно их контролировать и следить за своими помыслами — они должны быть добрыми и позитивными.





В этот день рекомендуется наряжать елку и готовиться к новогодним праздникам, а общению с посторонними людьми уделять меньше времени.

Положение Луны также негативно сказывается на ее энергетике. У многих людей это может вызывать агрессию, мнительность и непредсказуемое поведение.

29 декабря

Это самый опасный день в декабре, сопровождающийся двумя важными событиями. В это время Меркурий начинает свое ретроградное движение и многих людей будут преследовать события, связанные с прошлым. Как бы вы ни старались двигаться вперед, придется вновь и вновь возвращаться к прошлому, чтобы что-то исправить или пересмотреть свои взгляды.

В этот же день произойдет соединение Меркурия с Венерой, что может спровоцировать в людях агрессию, желание отомстить. Многие могут быть непредсказуемы в своих поступках.

Старайтесь в этот день поменьше контактировать с посторонними людьми, никому не рассказывать о своих планах, сомнениях, не принимать ничьи советы.