. Косачев назвал понятие «государства — спонсора терроризма» псевдоюридическим

Согласно положениям Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 1999 года, которой руководствуются 187 государств, включая Россию, страны ЕС и Украину, понятие «государства — спонсора терроризма» не имеет никакого смысла. Об этом вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил в своем Telegram-канале.

Пояснениями о содержании документа сенатор отреагировал на признание России «спонсором терроризма» парламентом Нидерландов следом за аналогичным решением Европарламента, о котором «Парламентская газета» писала 23 ноября.

Отсылая к названной конвенции, политик указал, что, прежде всего, финансирование терроризма предполагает предоставление любыми методами средств для совершения террористических актов. К ним, согласно приложению к документу, относятся, к примеру, захват самолетов, заложников, незаконный оборот ядерных материалов и акты против морского судоходства. Кроме того, субъектами финансирования терроризма, то есть спонсорами, признаются физические и юридические лица.

Россия не подходит ни под один из этих пунктов, подчеркнул Косачев. «Коллективный Запад снова подменяет понятия. Нет бы поставить вопрос о том, через какие американские и европейские банки проходят каналы финансирования терроризма, какие транснациональные корпорации спонсируют запрещённые ООН террористические организации, кто за ними стоит?» — выразил он свое недоумение.

Сенатор указал, что спецоперация на Украине также не может быть квалифицирована как «спонсирование терроризма», поскольку ведущиеся боевые действия не относятся к террористическим преступлениям. В связи с этим он назвал принимаемые западными политиками резолюции юридически безграмотными.

Между тем накануне, как сообщала «Парламентская газета», замминистра иностранных дел Олег Сыромолотов заявил, что признание России «спонсором терроризма» не соответствует действительному положению дел и не имеет никакого отношения к борьбе с международным терроризмом. Также дипломат назвал принятие подобных антироссийских резолюций частью западной информационной кампании против Москвы.

Ранее глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас заявил, что, по его мнению, влияние Европарламента на реальную политическую жизнь стремится к нулю, а признание евродепутатами России «страной — спонсором терроризма» не имеет никакого значения. Он добавил, что принятие таких резолюций свидетельствует о том, что на Западе исчерпали осмысленные пакеты санкций.

Резолюции Европарламента не имеют юридической силы и носят исключительно рекомендательный характер.