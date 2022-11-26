. Ксения Собчак вышла на связь в откровенном наряде
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Ксения Собчак вышла на связь в откровенном наряде

Ксения Собчак вышла на связь в откровенном наряде
Телеведущая Ксения Собчак поделилась фото в смелом образе. На днях появилась информация, что Ксения Собчак вернулась в Москву. Известно, что телеведущая покинула Россию в конце октября из-за ареста директора ее медиа-холдинга Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского. Их обвинили в вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова 11 миллионов рублей. После возвращения на родину она принесла чиновнику извинения за неудобства, которые причинили ее сотрудники и возобновила работу. Теледива вновь начала делиться с подписчиками развлекательным контентом. Сегодня  Собчак опубликовала фотографию, на которой запечатлена в стильном образе. Ведущая уточнила, что подобрала этот наряд на зиму.
«Ну что готовы к холодам? Я да», — написала Ксения. К слову, светская львица кардинально сменила имидж. На прошлой неделе журналистка удивила поклонников новой стрижкой — каре. Пользователи неоднозначно отреагировали на новый образ знаменитости. Некоторые из них негативно отнеслись к выбору теледивы, отметив, что новая прическа ее старит.
# Шоу-бизнес Собчак Ксения
По материалам: z-aya

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