. Ксения Собчак вышла на связь в откровенном наряде

Телеведущая Ксения Собчак поделилась фото в смелом образе. На днях появилась информация, что Ксения Собчак вернулась в Москву. Известно, что телеведущая покинула Россию в конце октября из-за ареста директора ее медиа-холдинга Кирилла Суханова и бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского. Их обвинили в вымогательстве у главы «Ростеха» Сергея Чемезова 11 миллионов рублей. После возвращения на родину она принесла чиновнику извинения за неудобства, которые причинили ее сотрудники и возобновила работу. Теледива вновь начала делиться с подписчиками развлекательным контентом. Сегодня Собчак опубликовала фотографию, на которой запечатлена в стильном образе. Ведущая уточнила, что подобрала этот наряд на зиму.«Ну что готовы к холодам? Я да», — написала Ксения. К слову, светская львица кардинально сменила имидж. На прошлой неделе журналистка удивила поклонников новой стрижкой — каре. Пользователи неоднозначно отреагировали на новый образ знаменитости. Некоторые из них негативно отнеслись к выбору теледивы, отметив, что новая прическа ее старит.