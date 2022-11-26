. Кто родился 26 ноября

Алла Викторовна Полякова, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по контролю. Руководила рядом коммерческих предприятий. Избиралась депутатом Московской областной думы.

Евгений Иванович Бессонов (54 года), член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам. Был помощником депутата Госдумы Николая Коломейцева. Неоднократно избирался депутатом Законодательного Собрания Ростовской области, возглавлял фракцию КПРФ регионального парламента.

А ещё в этот день родились:

Андрей Сергеевич Никитин (43 года), губернатор Новгородской области. Работал в группе компаний «РУСКОМПОЗИТ». Занимал должность генерального директора АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

13 февраля 2017 года Андрей Никитин был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. 10 сентября одержал победу на выборах главы региона. 12 сентября 2022 года был избран на второй срок.

Сергей Валерьевич Аксёнов (50 лет), глава Республики Крым. Занимался предпринимательской деятельностью. Был членом Русской общины Крыма, «Гражданского актива Крыма», сопредседателем Координационного совета «За русское единство в Крыму». Возглавлял Всекрымское общественно-политическое движение «Русское единство».

Избирался депутатом Верховного совета Автономной Республики Крым. Занимал пост председателя Совета министров автономной республики.

17 марта 2014 года Сергей Аксёнов стал председателем Совета министров Республики Крым. В апреле того же года был назначен временно исполняющим обязанности главы Республики Крым. В октябре 2014 года был избран главой республики. В сентябре 2019 года переизбран на этот пост.

Анна Николаевна Шатилова, российская телеведущая. Народная артистка РСФСР. Более 30 лет Анна Шатилова была лицом отечественного телевидения и главным диктором Советского Союза. Она вела телепрограммы «Время», «Голубой огонёк», праздничные концерты. Без её участия трудно представить трансляцию парадов с Красной площади.

Геннадий Григорьевич Ирейкин (82 года), российский летчик-испытатель. Герой Российской Федерации. Работал в Лётно-исследовательском институте имени М.М. Громова. Провёл ряд работ по испытанию пилотажно-навигационных комплексов для большого количества самолётов самого разнообразного назначения. Среди них, перехватчик МиГ-31; сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3; пассажирские Ту-144 и Ту-154; транспортные Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия». Геннадий Ирейкин участвовал в испытаниях и отработке систем для космического корабля многоразового использования «Буран».

Иван Дмитриевич Папанин (1894-1986), советский полярный исследователь. Дважды Герой Советского Союза. Ученый возглавлял отечественные полярные станции на Земле Франца-Иосифа и мысе Челюскин, а также первую в мире дрейфующую станцию «Северный полюс-1».

Во время Великой Отечественной войны был уполномоченным Государственного Комитета Обороны по морским перевозкам на Севере.

Являлся заместителем директора Института океанологии Академии наук СССР (АН СССР) по экспедициям, начальником отдела морских экспедиционных работ при Президиуме АН СССР.

Иван Папанин — инициатор создания и первый директор Института биологии водохранилищ АН СССР (с 1962 года — Институт биологии внутренних вод, с 1987 года носит его имя).

Именем ученого назван мыс на Таймырском полуострове, горы в Антарктиде, подводная гора в Тихом океане, ледокольный пароход и траулер, а также улицы во многих российских городах.