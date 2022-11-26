. Куда пожаловаться, если в кране нет воды

Минстрой разъяснил, как получить компенсацию за некачественные услуги

Вода низкого качества в квартирах обойдется дешевле, а то и вовсе бесплатно, если зафиксировать проблему документально. Это касается и ситуаций, когда ресурсоснабжающая организация оказывает услугу с продолжительными перерывами или не нагревает батареи. Минстрой напомнил нормативы, на которые надо ориентироваться, и как на законном основании защитить свои потребительские права. «Парламентская газета» изучила разъяснения ведомства, размещенные на его сайте 15 ноября.

Погорячее, пожалуйста

Перерасчет за ЖКУ управляющая компания обязана сделать на основании статьи 157 Жилищного кодекса РФ. Этот вопрос регулируют также Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, которые Правительство утвердило постановлением от 6 мая 2011 года № 354.

Требования к качеству, продолжительность непредоставления ресурсов и некритичные отклонения от нормы установлены Приложением № 1 к тем же Правилам.

Моржам поневоле, которые вынуждены греть воду, чтобы помыться или постирать, следует знать, что горячая вода должна быть в пределах от 60 до 75 градусов. Это не прихоть эпидемиологов, а способ предупредить загрязнение воды инфекциями. Самая распространенная из них — легионеллез, который проявляется лихорадкой, интоксикацией, поражением дыхательной системы, чаще с развитием тяжелых пневмоний. Не исключены также заболевания кожи и подкожной клетчатки.

Возможны небольшие колебания:

- с полуночи до пяти утра — не более пяти градусов;

- в остальное время — не более трех.

При отступлении от этих показателей на три пункта стоимость обязаны уменьшить на 0,1 процента за каждый час. А если температура в кране ниже 40 градусов, потребитель вправе требовать расчета как за холодную воду.

Сутки — и точка

Периоды, на которые допускаются перерывы в подаче холодной воды:

- суммарно восемь часов за месяц;

- четыре часа единовременно;

- при аварии в централизованных коммуникациях — в соответствии с законодательством о техническом регулировании, которое применяется к наружным водопроводным сетям и сооружениям.

За каждый час просрочки за расчетный период плата снижается на 0,15 процента.

Те же правила действуют и в отношении горячей воды, но с двумя оговорками:

- при проблемах на тупиковой магистрали восстановить водоснабжение обязаны не позднее чем через сутки;

- не считается нарушением, если услуги нет из-за ежегодных ремонтных и профилактических работ. На них отводится максимум две недели. Это положение СанПиН 2.1.4.2496-09.

Состав и свойства холодной воды регулирует СанПиН 2.1.4.1074-01, горячей — СанПиН 2.1.4.2496-09. Любое нарушение — повод пересчитать платеж за каждый день предоставления услуги ненадлежащего качества независимо от показаний приборов учета.





Давить запрещается

Допустимое давление в системе холодного водоснабжения:

- в многоквартирных и жилых домах — от 0,03 до 0,6 МПа;

- у водоразборных колонок — не менее 0,1 МПа.

Для труб с горячей водой показатели чуть отличаются: от 0,03 до 0,45 МПа.

За каждый час, когда произошли отклонения:

- до 25 % от норматива — услуга должна стать дешевле на 0,1 процента;

- свыше 25 % — платеж уменьшается на всю начисленную сумму за каждый день, когда были нарушены требования, независимо от показаний счетчиков.

Поддать жару, но в меру

Распространенная ситуация, особенно с началом отопительного сезона, — еле теплые или вовсе ледяные батареи. Часто это вызвано протечками или другими проблемами с оборудованием. Здесь тоже свои правила. Отопление могут отключить не более чем на 24 часа в месяц. При температуре в квартире от плюс 12 градусов — на 16 часов подряд, от 10 до 12 градусов — на восемь, от восьми до десяти градусов — на четыре. За каждый час задержки можно просить перерасчет в меньшую сторону на 0,15 процента.

ГОСТ Р 51617-2000 разъясняет, насколько воздух должен прогреваться в жилых помещениях. Норма — не меньше 18 градусов, в угловых комнатах — до 20. В районах, где на улице от минус 31, показатель выше на два пункта.

Как и в случае с водой, предусмотрены послабления. Превышение нормативной температуры — не более четырех градусов, а снижение — на три, но лишь ночью.

Где искать помощь

Если качество коммунальной услуги далеко от идеала, первая инстанция — аварийно-диспетчерская служба. Обратиться можно по телефону или письменно. Сотрудник обязан сообщить, кто принял заявление, его номер и время регистрации.

Следующий шаг — согласовать время, когда мастер на месте установит проблему и составит акт проверки. В нем нужно указать период, когда не было воды или отопления. Один экземпляр документа специалист должен вручить клиенту. На основании такого обследования и его данных управляющая компания сделает перерасчет.

Цифровизация отрасли, которая является одной из основных задач модернизации жилищно-коммунального хозяйства в ближайшие пять лет, поможет избежать неучтенного использования ресурсов и сберечь средства жителей, считает депутат.

Как сэкономить

Парламентарий напомнил, что сейчас для потребителей один из основных способов сэкономить — установка умных приборов учета. Например, современные счетчики на горячую воду уже снабжают термометром. Да, это дороже, чем обычное оборудование, но там, где есть проблемы с температурой или периодичностью подачи горячей воды, такой прибор окупится меньше чем за год.

«Кроме того, все законы, нормативные акты Минстроя эффективно будут работать только в случае, когда в домах живут активные собственники, действуют советы домов, есть неравнодушные старшие по домам. Постоянный контроль за общедомовыми приборами учета и коммуникациями — залог грамотного диалога с ресурсоснабжающими и управляющими организациями, где все аргументы будут на стороне жителей», — резюмировал Сергей Пахомов в комментарии «Парламентской газете».