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Лариса Андресен предсказала неудачное время

Лариса Андресен предсказала неудачное время
Астролог Лариса Андерсен рассказала, что сулит луна в козероге с 26 по 28,2022.   Луна в знаке зодиака Козерог с 00:18 26-ого по 01:07 28-ого (время московское) ♑Луна в Козероге делает нас более серьёзными, ответственными, сосредоточенными на деле, терпеливыми и выносливыми. Увеличивается концентрация внимания, что позволяет выполнять сложную умственную работу и ту, для которой в другое время не хватает терпения. Также в эти дни заметна сдержанность, формальность, холодность в проявлении чувств. Усиливается пессимизм и чувство одиночества. ✅ Подходит для умственной и научной работы. Период удачен для долгосрочных дел и проектов, строительства, так же для планирования расходов, решения организационных и производственных вопросов, для будничных и хозяйственных дел. ❌ Неблагоприятный период для начала большинства дел. Луна в Козероге затормаживает процессы и уменьшает возможные прибыли, поэтому это время считается неудачным для начала и проведения большинства дел, для торговой и предпринимательской деятельности.
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

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