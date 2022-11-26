. Леонид Слуцкий назвал ультиматумы украинским новоязом
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Леонид Слуцкий назвал ультиматумы украинским новоязом

Леонид Слуцкий назвал ультиматумы украинским новоязом

Представители нынешнего киевского режима пытаются говорить со всеми на языке ультиматумов, пытаясь диктовать мировым лидерам их политику в отношении Украины. Таким мнением председатель фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий поделился в своем Telegram-канале.

Так он прокомментировал заявление украинской стороны о намерении бойкотировать работу в Парламентской ассамблее ОБСЕ, пока в ней сохраняется представительство РФ, о котором писала «Парламентская газета».

Слуцкий заявил, что украинские власти таким образом переняли эстафету у Польши, в которой ранее отказали главе российского МИД Сергею Лаврову в участии в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. «Еще одно подтверждение того, что никакой диалог им не нужен, все разговоры про переговоры — не более чем фикция», — охарактеризовал он этот шаг.

По мнению депутата, Украина продолжает предпринимать попытку навязать другим странам собственную волю. «Ультиматумы становятся современным украинским новоязом. На нем Киев, активно подогреваемый Вашингтоном, пытается говорить со всеми, в том числе с так называемыми европейскими союзниками», — подчеркнул глава ЛДПР. 

В этой связи он предложил участникам ПА ОБСЕ задуматься о деструктивности ввода антироссийских санкций под давлением США и поддержки нацистского киевского режима.

Между тем, как писала «Парламентская газета», польский премьер Матеуш Моравецкий в ходе встречи с премьер-министрами Литвы и Украины назвал Киев «стороной свободы» и призвал западных лидеров продолжать оказывать помощь украинским властям и контролируемым им вооруженным формированиям. Он также выразил уверенность в том, что в случае победы России в ходе спецоперации на Украине проиграет в том числе вся Европа.

Ранее стало известно, что Лавров заявил, что Украина будет освобождена от неонацистского режима. Ее народ, по словам министра, заслуживает лучшего руководства и жизни в добрососедстве, дружбе и процветании «рядом со славянскими братьями».

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По материалам: pnp.ru

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