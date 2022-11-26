. Лыжник Александр Большунов впервые высказался о конфликте на Украине
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Лыжник Александр Большунов впервые высказался о конфликте на Украине

Лыжник Александр Большунов впервые высказался о конфликте на Украине

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов в интервью норвежскому телеканалу TV2 высказал мнение о вооруженном конфликте на Украине.

По словам спортсмена, в сложившейся ситуации критически важно сесть за стол переговоров и "договориться". Говоря о причинах эскалации кризиса, Большунов не стал выделять какого-то конкретного виновника.


"Если говорить о той ситуации, которая сложилась сейчас в мире, то я считаю, что виноваты все государства, вовлеченные в конфликт. Прежде всего это должно прекратиться, мировые лидеры должны сесть за стол переговоров и договориться о дальнейших действиях. Не думаю, что это произойдет сейчас, но надеюсь, что все это ненадолго", — поделился лыжник.

25-летний Александр Большунов – двукратный обладатель Кубка мира и победитель "Тур де Ски". На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине россиянин завоевал пять медалей, в том числе три золотые. На церемонии закрытия Игр он был знаменосцем сборной России.

Ранее Большунов заявил, что спорт должен объединять людей, а не разъединять их по политической принадлежности. Титулованный россиянин призвал политиков и простых жителей стран Запада "перестать обвинять русских во всем".

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По материалам: uposters.ru

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