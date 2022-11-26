Лыжник Александр Большунов впервые высказался о конфликте на Украине
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов в интервью норвежскому телеканалу TV2 высказал мнение о вооруженном конфликте на Украине.
По словам спортсмена, в сложившейся ситуации критически важно сесть за стол переговоров и "договориться". Говоря о причинах эскалации кризиса, Большунов не стал выделять какого-то конкретного виновника.
25-летний Александр Большунов – двукратный обладатель Кубка мира и победитель "Тур де Ски". На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине россиянин завоевал пять медалей, в том числе три золотые. На церемонии закрытия Игр он был знаменосцем сборной России.
Ранее Большунов заявил, что спорт должен объединять людей, а не разъединять их по политической принадлежности. Титулованный россиянин призвал политиков и простых жителей стран Запада "перестать обвинять русских во всем".