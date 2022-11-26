. Майкл Джей Фокс получил свой первый "Оскар"

Вадим Карасев

"Майкл Джей Фокс подаёт высший пример того, как нужно бороться и жить, и сегодня его любят как за благотворительность, так и за актёрские способности", - заявил Харрельсон на сцене.

Майкл Джей Фокс, сыгравший всеми любимого Марти Макфлая в "Назад в будущее", получил свой первый "Оскар". Пожалуй, все вы знаете, что в 29 лет актеру поставили ужасный диагноз - болезнь Паркинсона. Сегодня Фоксу уже 61 год и он продолжает бороться с недугом. Но после завершения актерской карьеры Майкл не сидел сложа руки. Он создал фонд по исследованию болезни Паркинсона, который собрал более 1 миллиарда долларов на поиск лекарства от этого заболевания. Именно за его за гуманистические достижения его хороший друг Вуди Харрельсон вручил ему почетную награду.А Майкл в начале своей речи самоиронично пошутил, сказав: "Меня бросает в дрожь от вас".