. Майкл Джей Фокс получил свой первый "Оскар"
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Майкл Джей Фокс получил свой первый "Оскар"

Майкл Джей Фокс, сыгравший всеми любимого Марти Макфлая в "Назад в будущее", получил свой первый "Оскар". Пожалуй, все вы знаете, что в 29 лет актеру поставили ужасный диагноз - болезнь Паркинсона. Сегодня Фоксу уже 61 год и он продолжает бороться с недугом. Но после завершения актерской карьеры Майкл не сидел сложа руки. Он создал фонд по исследованию болезни Паркинсона, который собрал более 1 миллиарда долларов на поиск лекарства от этого заболевания. Именно за его за гуманистические достижения его хороший друг Вуди Харрельсон вручил ему почетную награду.
"Майкл Джей Фокс подаёт высший пример того, как нужно бороться и жить, и сегодня его любят как за благотворительность, так и за актёрские способности", - заявил Харрельсон на сцене.


А Майкл в начале своей речи самоиронично пошутил, сказав: "Меня бросает в дрожь от вас".
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По материалам: триникси

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