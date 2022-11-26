. Microsoft о бизнесе Xbox: о проблемах Game Pass, xCloud и конкуренции с Playstation

Вадим Карасев





Ранее на этой неделе британский регулятор опубликовал документы Sony и Microsoft по сделке американской корпорации с Activision Blizzard. В этих документах содержится немало интересной информации — каждая из компаний постаралась объяснить свою позицию: Sony считает, что сделка приведет к серьезному преимуществу Microsoft на консольном рынке, Microsoft же объясняет, что подобное не может произойти.

Мы ранее уже публиковали отдельные выжимки из документа Microsoft. Но пользователь ResetEra проанализировал полностью 111-страничный ответ Microsoft и выделил интересные тезисы из него по поводу того, с какими проблемами сталкивается бизнес Xbox:

Универсальный магазин нового поколения, который Microsoft ранее анонсировала — это «рискованный шаг», с точки зрения американской корпорации.MAU (количество уникальных пользователей) Playstation в 2021 году более чем вдвое превышает MAU Xbox (107 миллионов против [X] миллионов).Здесь и далее [X] означает, что предоставленная компанией информация была исключена из публичного документа.В качестве одного из новых конкурентов Xbox на консольном рынке Microsoft называет Steam с приставкой Steam Deck.Пользователи с несколькими консолями обычно предпочитают Playstation. Согласно опросу, который приводится в документе: 60-70% геймеров, владеющих Xbox и Playstation, сообщили, что их любимой консолью является Playstation — [30-40]% Playstation 4, [20-30]% Playstation 5, [10-20]% Xbox Series X, [10-20]% Xbox One.Sony и Nintendo не разрешают появиться Game Pass на их устройствах, хотя могут сделать это без особых проблем, предполагается решение с браузером.Microsoft пишет, что Activision Blizzard — компания, которая настроена против подписочных сервисов. Говорится, что Activision никогда не публиковала новый контент в службах подписки на несколько игр и не собирается делать это в будущем. Однако, когда Microsoft приобретет компанию, она планирует максимально предложить игры издательства в Game Pass.World of Warcraft, скорее всего, не появится в рамках Game Pass — говорится, что «технически очень сложно интегрировать» проект в подписку.Microsoft ожидала, что число подписчиков Game Pass составит 35 млн к июлю 2022 года, но этого не произошло.Sony: у Microsoft уже 29 млн подписчиков Game Pass, у Playstation Plus «значительно меньше»Доля Game Pass на PC ничтожно мала: общий доход от услуг по подписке на PC составляет менее [X]% мирового игрового сегмента PC и [X]% в Великобритании.У xCloud пока очень слабые показатели — в декабре 2021 года в xCloud по всему миру было всего около [X] миллионов MAU, что составляет [X]% от общего числа MAU Xbox за тот же период.Fortnite в xCloud получил показатели хуже, чем ожидалось со стороны Microsoft.Облачный гейминг для Microsoft сейчас убыточен.

Напомним, полностью ознакомиться со 111-страничным документом можно здесь, а комментарий пользователя ResetEra, который собрал приведенную выше информацию, можно прочитать здесь (со ссылками на конкретные страницы в документе).