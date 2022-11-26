. Милонов набросился на дочку певицы Славы за дебош в отеле

На днях дочка певицы Славы, Александра устроила погром в гостинице. Недавно дочь Славы бурно погуляла в одном из подмосковным отелей. В итоге сотрудники учреждения выставили шумной компании счет за порчу имущества в 84 тысяч рублей. По поводу бурных гулянок наследницы 42-летний исполнительницы высказался депутат Госдумы Виталий Милонов. «Я, конечно, не фанат вторгаться в вопрос отношений родителей и детей. Да и я не очень хорошо знаю, кто такая певица Слава. Но, надеюсь, что она разберется со своей дочерью и объяснит ей, как она маму позорит. Такого быть не должно. 84 тысячи — это, конечно, не много, но и не мало… Если бы кто-то из моих детей такое учудил, я бы отнял у него телефон и ликвидировал его аккаунты в соцсетях на месяц-другой. Чтобы не было площадки, на которой человек мог бы хвастаться такими поступками», — поделился Милонов с представителями прессы.К слову, сам Виталий Валентинович воспитывает шестерых детей. Депутат наверняка знает, как бороться с шалостями наследников. «Я бы провел воспитательную работу таким образом, чтобы человек на всю жизнь запомнил, что так делать нельзя. Но ни в коем случае, не использовал бы современные либеральные методы, сказав, что это ее самовыражение и надо ее поддержать. Конечно, не унижая человеческое достоинство, но наказать обязательно надо», — считает общественный деятель. Напомним, дочь Славы решила пойти по стопам мамы и пробует себя в качестве певицы. Иногда Александра делится подробностями личной жизни, в которой не всегда все было гладко. «У меня были серьезные отношения, сильная влюбленность. Но у нас с парнем периодически происходили ссоры, недопонимания, он мог позволить сказать лишнее в мой адрес и, в итоге, когда я приняла решение, что пора заканчивать, он меня просто морально уничтожил. Обзывал матом, говорил, что я — ничтожество, никчемная, и что у меня ничего никогда не получится. Да и его внимания, собственно, тоже не стою. Мне было трудно: человек запрещал мне даже видеться с моими друзьями. А когда я однажды сказала, что хочу взять паузу в отношениях, то пришел в нетрезвом виде, разбил мой телефон и унизил морально настолько, что я сломалась морально. Потом было самое тяжелое», — откровенничала Саша.