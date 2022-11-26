. Милонов набросился на дочку певицы Славы за дебош в отеле
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Милонов набросился на дочку певицы Славы за дебош в отеле

Милонов набросился на дочку певицы Славы за дебош в отеле
На днях дочка певицы Славы, Александра устроила погром в гостинице.    Недавно дочь Славы бурно погуляла в одном из подмосковным отелей. В итоге сотрудники учреждения выставили шумной компании счет за порчу имущества в 84 тысяч рублей. По поводу бурных гулянок наследницы 42-летний исполнительницы высказался депутат Госдумы Виталий Милонов. «Я, конечно, не фанат вторгаться в вопрос отношений родителей и детей. Да и я не очень хорошо знаю, кто такая певица Слава. Но, надеюсь, что она разберется со своей дочерью и объяснит ей, как она маму позорит. Такого быть не должно. 84 тысячи — это, конечно, не много, но и не мало… Если бы кто-то из моих детей такое учудил, я бы отнял у него телефон и ликвидировал его аккаунты в соцсетях на месяц-другой. Чтобы не было площадки, на которой человек мог бы хвастаться такими поступками», — поделился Милонов с представителями прессы.
К слову, сам Виталий Валентинович воспитывает шестерых детей. Депутат наверняка знает, как бороться с шалостями наследников. «Я бы провел воспитательную работу таким образом, чтобы человек на всю жизнь запомнил, что так делать нельзя. Но ни в коем случае, не использовал бы современные либеральные методы, сказав, что это ее самовыражение и надо ее поддержать. Конечно, не унижая человеческое достоинство, но наказать обязательно надо», — считает общественный деятель. Напомним, дочь Славы решила пойти по стопам мамы и пробует себя в качестве певицы. Иногда Александра делится подробностями личной жизни, в которой не всегда все было гладко. «У меня были серьезные отношения, сильная влюбленность. Но у нас с парнем периодически происходили ссоры, недопонимания, он мог позволить сказать лишнее в мой адрес и, в итоге, когда я приняла решение, что пора заканчивать, он меня просто морально уничтожил. Обзывал матом, говорил, что я — ничтожество, никчемная, и что у меня ничего никогда не получится. Да и его внимания, собственно, тоже не стою. Мне было трудно: человек запрещал мне даже видеться с моими друзьями. А когда я однажды сказала, что хочу взять паузу в отношениях, то пришел в нетрезвом виде, разбил мой телефон и унизил морально настолько, что я сломалась морально. Потом было самое тяжелое», — откровенничала Саша.
# Шоу-бизнес Слава, певица
По материалам: z-aya

Последние новости

Поймать удачу и заручиться ценными советами: гадание по картинке на декабрь 2022 года
Поймать удачу и заручиться ценными советами: гадание по картинке на
Опубликована карта боевых действий на Украине на 26 ноября
Опубликована карта боевых действий на Украине на 26 ноября
Павел Прилучный рассказал, откуда в нем столько энергии
Павел Прилучный рассказал, откуда в нем столько энергии
Милонов набросился на дочку певицы Славы за дебош в отеле
Милонов набросился на дочку певицы Славы за дебош в отеле
Дана Борисова мечтает отправить мужа на фронт
Дана Борисова мечтает отправить мужа на фронт
В России предложили ввести специальные права на владение собаками
В России предложили ввести специальные права на владение собаками
Венгрия обвинила Европарламент в ненависти к правительству страны
Венгрия обвинила Европарламент в ненависти к правительству страны
В Overwatch 2 на этих выходных игроки могут зарабатывать в 2 раза больше опыта
В Overwatch 2 на этих выходных игроки могут зарабатывать в 2 раза
Рэпер Рич выпустил новый альбом «Культура отмены»
Рэпер Рич выпустил новый альбом «Культура отмены»
Представлена мотогонка TT Isle of Man — Ride on the Edge 3 для Xbox
Представлена мотогонка TT Isle of Man — Ride on the Edge 3 для Xbox
Премьер Польши предрек проигрыш всей Европы в случае победы России на Украине
Премьер Польши предрек проигрыш всей Европы в случае победы России на
Народный праздник Филиппово заговенье 27 ноября 2022 года: его особенности, запреты и приметы
Народный праздник Филиппово заговенье 27 ноября 2022 года: его

Топ на сегодня

Экономика Германии показала неожиданно высокий рост
Экономика Германии показала неожиданно высокий рост
Европа приготовилась определиться с потолком цен на нефть из России
Европа приготовилась определиться с потолком цен на нефть из России
Раскрыт способ заработка США на энергокризисе в Европе
Раскрыт способ заработка США на энергокризисе в Европе
Цена на российскую нефть резко упала
Цена на российскую нефть резко упала
Евросоюз отложил переговоры по уровню лимита цен на российскую нефть
Евросоюз отложил переговоры по уровню лимита цен на российскую нефть

Еще по теме

Дочка певицы Славы устроила погром в отеле
Депутат Госдумы РФ Милонов возмущен скандальным заявлением Роналду
Дочка певицы Славы тайком вышла замуж
Тонут натуралы: Милонов предложил выяснять ориентацию, бросая мужчин в реку