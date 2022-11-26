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Минобороны заявило о создании в США варианта COVID с 80-процентной смертностью

Минобороны заявило о создании в США варианта COVID с 80-процентной смертностьюГлава войск РХБЗ Кириллов: США создали вариант COVID-19 с 80-процентной смертностьюСюжетМинобороны:

В Соединенных Штатах создали вариант коронавируса, который вызывает летальный исход 80 процентов лабораторных животных. Об этом рассказал в ходе брифинга начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, его цитирует РИА Новости.

По словам главы войск РХБЗ, искусственный возбудитель коронавируса был создан в стенах Бостонского университета в октябре 2022 года на основе штамма «омикрон» и изначально спровоцировавшего пандемию «уханьского» варианта.

«Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80 процентов заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких», — добавил он.

Кириллов также отметил, что при взаимодействии с новым патогеном защитные свойства антител снижаются в 11 раз, а существующие вакцины против него неэффективны.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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