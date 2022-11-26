Молодая мама из России рисует простые и правдивые комиксы о потрясающе насыщенной жизни в декрете
Любая молодая мама может часами рассказывать о весёлых деньках, с которыми она столкнулась, находясь в декретном отпуске. К сожалению, далеко не всегда их переживания правильно понимают. Это удивительное, пусть и непростое время, наполненное незабываемыми моментами. Борьба за лишний час сна, чистоту в доме и личное пространство — главные трудности, которые приходится преодолевать девушкам на пути к счастливой семейной жизни.
Благодаря замечательным юмористическим комиксам российской художницы Юлии Эслингер пережить их становится значительно проще. Комиксистка подмечает забавные моменты и «жизу», с которой сталкивается большинство мамочек. Именно по этой причине работы Юлии дарят читательницам лишний повод для улыбок и смеха.
Действительно, вот это насмешили
Сила коготков
Юлия Энслингер ведёт своеобразный творческий блог в Инстаграме*, в котором делится своими мыслями на счёт материнства, полезными советами и наблюдениями. Девушка активно пропагандирует принятие себя и своих маленьких несовершенств.
Ракурс решает
Залипушки
Маленький слонёнок
Как выглядит со стороны общественное мнение
О выходных
Зато сам
Основная тематика комиксов Юлии — курьёзные моменты материнства. Подписчики художницы признаются, что её творчество помогает им отвлечься от бытовых трудностей, поднять себе настроение и почувствовать свою важность. После прочтения комиксов Юлии молодые мамы осознают, что они не одиноки в своих проблемах.
Лучший будильник
Домашний лук
Зелёные питомцы спасены
Что нужно знать о мамском горе
Как спокойно попить кофе
Помог навести порядок
Комиксы Юлии отлично мотивируют относиться ко многим неурядицам и бытовым вопросам с юмором, что, безусловно, помогает молодым мамам сохранить свои нервы в целостности и сохранности.
Богиня
Лучшая игрушка
Здесь вы можете посмотреть ещё одну подборку комиксов, которые в смешном формате рассказывают о трудностях материнской жизни.
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