. Молодая мама из России рисует простые и правдивые комиксы о потрясающе насыщенной жизни в декрете

Любая молодая мама может часами рассказывать о весёлых деньках, с которыми она столкнулась, находясь в декретном отпуске. К сожалению, далеко не всегда их переживания правильно понимают. Это удивительное, пусть и непростое время, наполненное незабываемыми моментами. Борьба за лишний час сна, чистоту в доме и личное пространство — главные трудности, которые приходится преодолевать девушкам на пути к счастливой семейной жизни.

Благодаря замечательным юмористическим комиксам российской художницы Юлии Эслингер пережить их становится значительно проще. Комиксистка подмечает забавные моменты и «жизу», с которой сталкивается большинство мамочек. Именно по этой причине работы Юлии дарят читательницам лишний повод для улыбок и смеха.

Действительно, вот это насмешили

Сила коготков

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Юлия Энслингер ведёт своеобразный творческий блог в Инстаграме*, в котором делится своими мыслями на счёт материнства, полезными советами и наблюдениями. Девушка активно пропагандирует принятие себя и своих маленьких несовершенств.

Ракурс решает

Залипушки

Маленький слонёнок

Как выглядит со стороны общественное мнение

О выходных

Зато сам

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Основная тематика комиксов Юлии — курьёзные моменты материнства. Подписчики художницы признаются, что её творчество помогает им отвлечься от бытовых трудностей, поднять себе настроение и почувствовать свою важность. После прочтения комиксов Юлии молодые мамы осознают, что они не одиноки в своих проблемах.

Лучший будильник

Домашний лук

Зелёные питомцы спасены

Что нужно знать о мамском горе

Как спокойно попить кофе

Помог навести порядок

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Комиксы Юлии отлично мотивируют относиться ко многим неурядицам и бытовым вопросам с юмором, что, безусловно, помогает молодым мамам сохранить свои нервы в целостности и сохранности.

Богиня

Лучшая игрушка

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Здесь вы можете посмотреть ещё одну подборку комиксов, которые в смешном формате рассказывают о трудностях материнской жизни.

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