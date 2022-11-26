. Начало большого пути: автомобиль "Москвич" выходит на второй круг

Вадим Карасев

Московский автосборочный завод имени КИМ, МЗМА, АЗЛК, АО "Москвич" – все это названия одного предприятия, которое, как считалось до недавних пор, после 70 лет существования кануло в Лету. В 2022 году столичные власти взяли на себя серьезную ответственность, решив воскресить его. И добились этого: серийную сборку автомобилей под возрожденной маркой мэр Москвы Сергей Собянин открыл лично несколько дней назад. Первой моделью, поставленной на конвейер, стал кроссовер "Москвич 3". Похоже, что в Москве нацелены на возрождение не только самой марки, но и ее былой славы, распространявшейся далеко за пределы нашей Родины. Вспоминаем, как это было, и представляем, что из этого выйдет.

Взлеты и падения московского автостроения

Еще в конце 1930-х годов в Советском Союзе озаботились необходимостью создания народного автомобиля. Сначала его разрабатывали по мотивам скромного британского Ford Prefect, но затем по требованию Сталина стали ориентироваться на Opel Kadett – выглядел он современнее и, что самое главное, у него были не две, а четыре двери. Советский "Кадет" хотели собирать на Московском автосборочном заводе имени Коммунистического интернационала молодежи. Машину назвали "КИМ-10-52" и начали готовить к выпуску, но 22 июня 1941 года началась война, и проект был приостановлен.

После войны появилась возможность не мудрствуя лукаво, по праву победителя производить тот самый "Опель", приглянувшийся главе государства. Советские инженеры при помощи немецких коллег воссоздали конструкцию, подготовили чертежи и оснастку, и уже в 1947 году, к 800-летию нашей столицы, с конвейера начали сходить первые автомобили "Москвич". Истории марки суждено было продлиться еще полвека, бесславно завершиться на излете тяжелейших 1990-х годов и неожиданно возобновиться в 2022 году.

Сверху: Opel Kadett K38 в СССР (1930-е годы). После войны он станет "Москвичом". Снизу: прототип КИМ-10-52, готовившийся к выпуску в 1941-м

Немецкая микролитражка стала только началом. В 1950-х годах московские конструкторы представили новую, уже вполне оригинальную модель 402, находившуюся на уровне с тогдашними европейскими аналогами, а в 1960-х на свет появился стиляга "Москвич-408" и его более мощная версия "Москвич-412". Статус этих автомобилей, как современных и востребованных на момент появления, подтверждает их экспортная статистика: к концу 1960-х за рубеж отправлялось больше половины выпущенных "Москвичей", причем покупатели находились не только в социалистических странах, но и в Финляндии, Бельгии, Нидерландах и даже в Великобритании.

Москвич-412 на международном ралли-марафоне "Лондон-Сидней" в 1968 году

"Москвичи" были успешны, но ничто не вечно под Луной – в советском государстве все отчетливее проявлялись застойные процессы, которые неизбежно затрагивали и автопром. Экспорт падал, а новые разработки одну за другой постигала печальная судьба: сначала они задерживались, а затем и вовсе отменялись. В 1987 году, спустя 10 лет конструирования и подготовки, с большим трудом удалось начать массовый выпуск нового хэтчбека АЗЛК-2141.

"Контрольными выстрелами" для завода стали распад СССР и дефолт 1998 года. После окончательной остановки предприятия в начале 2000-х некоторое время еще озвучивались робкие предположения о возобновлении его работы, но всерьез их никто не воспринимал, а с годами такой сценарий стал звучать откровенно фантастически. До недавних пор.

Возрождение автомобиля "Москвич"

В 2022 году "Москвич" располагается на площадях Renault, которые иностранная компания в мае передала столичному правительству. Эти корпуса появились не на ровном месте – изначально там был новый моторный завод самого АЗЛК, который начали строить еще в советские годы. По разным оценкам он был готов не то на 80%, не то на 90%, но когда СССР рухнул, стройку прекратили, все ценное из "недостроя" постепенно растащили, а гигантский долг за его возведение повесили на сам АЗЛК. Символично, что возрождение предприятия началось именно с исправления этой большой несправедливости – "Москвич" воссоединился со своими историческими площадями. В выигрыше остались и работники завода, их места сохранены.

"Москвичи" в XX веке стали одним из символов российской столицы – пусть не главным, но хорошо узнаваемым

Новые машины под старой маркой представляют собой лицензионные версии китайского кроссовера JAC JS4, собранные крупноузловым методом. Здесь тоже можно усмотреть историческую параллель – дело в том, что предприятие начинало свою работу в 1930 году именно с отверточной сборки иномарок. Это не помешало ему спустя десятилетия стать полноценным автозаводом с собственными моделями, которые успешно выступали на международных ралли.

Повторит ли завод собственную историю в 21 веке? Похоже, что да, причем значительно быстрее, чем раньше: к концу 2023 года иностранную модель локализуют (это позволит отработать сложные производственные технологии, которые необходимы для выпуска собственных авто), а еще спустя два года приступят к выпуску отечественного электромобиля. Такой план озвучил Минпромторг.

Цели и средства для массового производства

Массовое производство автомобилей никогда не было простым делом, однако в России для этого есть мощное подспорье. Благодаря существованию ряда действующих автозаводов (такую роскошь, к слову, могут себе позволить не многие государства), у нас сохраняются и преумножаются профильные компетенции. Попутным ветром стал и мировой курс на "электрификацию" транспорта – по запасам лития Россия входит в мировую тройку лидеров, а отечественные аккумуляторы уже давно не только производятся, но и успешно конкурируют с иностранными. Есть существенные наработки и по электромоторам

Наконец, для автомобильной промышленности зажегся зеленый свет со стороны государства. На самых верхах принято принципиальное решение строить свой автопром, а из этого следует многое: занятость для специалистов, широкие возможности обучения для энтузиастов и интересующихся, толчок к развитию и самого автопрома, и широкой плеяды смежных отраслей. Если раньше инновации в этой сфере сводились к штучным выставочным экземплярам энтузиастов и осторожным (не всегда удачным) экспериментам игроков покрупнее, то теперь развитие автомобилестроения – это государственная политика, в которую будут вкладываться несоизмеримо бо́льшие ресурсы, чем когда-либо с 1991 года.

Начало положено: 600 "Москвичей" до конца 2022 года

"Новая старая" эмблема – отдана дань уважения предыдущему поколению "Москвичей", но современные обводы намекают на совершенно новый уровень качества и комфорта

Завод "Москвич" свои планы и цели озвучивает оптимистично, но приземленно: сначала локализация, затем собственная модель, а дальше... А о дальнейших планах пока не говорят. Производственников понять можно: прагматичный подход к горизонтам планирования свидетельствует о серьезности намерений и об осознании масштаба стоящих задач. В этом нынешнее руководство "Москвича" выгодно отличается от своих предшественников из 1990-х, которые на заводе, предназначенном для массового производства недорогих машин, пытались выпускать штучные представительские авто и занимались бесконечным прожектерством, а затем, когда завод окончательно остановился, просто тихо исчезли с трибун – словно и не было предприятия с 70-летней историей.

Сегодня ошибки прошлого начали исправлять. Новому руководству потребовалось всего полгода, чтобы создать первую производственную линию, и это с учетом того, что почти все оборудование, оставшееся от Renault, пришлось заменить. До конца года соберут 600 машин, в том числе 200 электромобилей, а на следующий год установлен план в 50 тысяч. Автосалоны в регионах России уже получают запросы о сроках появления "Москвича" в продаже.

Увидеть автомобиль с маркой "Москвич" в 2022 году – крайне непривычно

Отечественная марка выходит на второй круг своей истории и начинает его налегке. Однако новое начало положено всерьез – не в шутку, не ради пробы пера. "Москвич" вновь отправляется в большой путь, и мы желаем ему удачи. Дорогу осилит идущий.