. Начался прием заявок на госпремию в области правозащитной и благотворительной деятельности

Вадим Карасев

Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о старте приема заявок на соискание госпремий в правозащитной и благотворительной деятельности.

"Начинается прием заявок на соискание госпремий за достижения в правозащитной и благотворительной деятельности", - написала Москалькова в своем telegram-канале.

Она также добавила, что сегодня, 25 ноября, в Доме прав человека прошло первое заседание Общественной комиссии при президенте Российской Федерации по определению кандидатур.

Подробности о правилах подачи документов можно найти на официальном сайте Кремля.