Начался прием заявок на госпремию в области правозащитной и благотворительной деятельности
Сегодня, 08:35 Вадим Карасев
Омбудсмен Татьяна Москалькова сообщила о старте приема заявок на соискание госпремий в правозащитной и благотворительной деятельности.
"Начинается прием заявок на соискание госпремий за достижения в правозащитной и благотворительной деятельности", - написала Москалькова в своем telegram-канале.
Она также добавила, что сегодня, 25 ноября, в Доме прав человека прошло первое заседание Общественной комиссии при президенте Российской Федерации по определению кандидатур.
Подробности о правилах подачи документов можно найти на официальном сайте Кремля.
По материалам: uposters.ru