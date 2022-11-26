. Народный праздник Филиппово заговенье 27 ноября 2022 года: его особенности, запреты и приметы

Филиппово заговенье православные верующие празднуют 27 ноября 2022 года. Церковь в этот день вспоминает святого апостола Филиппа, который был учеником Иисуса Христа. Этот народный праздник имеет несколько других названий, среди которых Филипповка, Куделица и Заговенье.

Особенности праздника Филиппово заговенье

Праздновали Филипповку довольно громко, «на широкую ногу». Так как сбор урожая заканчивался к этому дню, закрома ломились от большого количества пшеницы, картошки, капусты и прочих овощей. Люди готовили множество вкусностей на стол, а также забивали часть домашних животных. После Филипповки, с 28 ноября, начинался Рождественский пост, так что люди старались наесться «до отвала».





Кроме того, заканчивались свадьбы, торжества, шумные вечеринки. Люди посвящали большую часть времени работе, всевозможным благочестивым делам. Вечером 27 ноября разрешалось гадать. Молодые женщины после плотного обеда брали кусок говядины и прятали его под свою подушку. Все делалось втайне. Затем они проговаривали определенные «волшебные» слова и отправлялись спать.

Считалось, что во сне после такого ритуала должен прийти будущий жених. Кроме того, в период праздника начинались «женские посиделки». Представительницы прекрасного пола собирались в одну компанию и вместе пряли шерсть и лен, пели песни, вели приятные беседы.

На праздник вспоминали и о домовом. Для того чтобы он защищал домашних животных от недугов и прочих бед, его угощали вкусностями.

Перед тем, как садиться ужинать, хозяева дома выходили на улицу, кланялись домовому и приглашали его вкусно поесть. Еду, которая оставалась после трапезы, накрывали чистой салфеткой и просто оставляли на столе до утра. В народе верили, что с помощью такого ритуала можно накормить и задобрить домового. Ранее считали, что если пойдет снег и накроет посевы от мороза, то домовой остался доволен.

Запреты на праздник Филиппово заговенье





Есть некоторые запреты на праздник. Так, среди них следует выделить:

нельзя шить и вязать, также под запретом тяжелый труд. Поверье говорит, что ручная работа способна испортить судьбу человека;

не стоит ходить в лес, где обитают волки. Предки были уверены в том, что на праздник дикие животные становятся более агрессивными, способными атаковать человека;

молодым людям нельзя лениться. Пока бабушки с дедушками отдыхают, внуки должны накрывать на стол и выполнять другую работу;

такие домашние дела, как уборка, стирка, глажка, мытье полов и прочее, лучше отложить на другое время. Считалось, что в ином случае можно накликать беду на себя.

Приметы на праздник Филипповки





Есть приметы, на которые стоит обратить внимание. Они связаны с погодой и не только.

Так, стоит отметить:

если до праздника не успел сыграть свадьбу, тогда следует дождаться нового «мясоеда» и при этом молиться Богу;

если погода в этот день снежная и облачная, тогда в конце мая ожидалось ненастье;

каркающие вороны предупреждают о предстоящей оттепели;

дождь в день праздника говорил о том, что урожай пшеницы удастся;

если была теплая погода, а утром не было инея, тогда следующий год ожидался неурожайным;

иней в утреннее время на праздник говорил о том, что урожай овса будет богатым.

Также стоит отметить, что после праздника люди старались быть осторожнее. Волки могли запросто напасть как на скотину, так и на человека. Люди держались как можно дальше от лесов, а также открытых местностей и полей.